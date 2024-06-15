15日起首千名注册为CARA新会员 可获一年免费电子报订阅

为鼓励公众下载新加坡失智症机构开发的应用CARA，从星期六（6月15日）起，首1000名注册为CARA新会员的公众，可获新报业媒体一年免费的电子报订阅。

这个新加坡失智症机构（Dementia Singapore）与新报业媒体（SPH Media）的合作项目，让免费注册成用户的公众任选一种语文的电子报，包括《海峡时报》、《联合早报》和《新明日报》、《每日新闻》（Berita Harian）或《淡米尔之声》（Tamil Murasu）的网络版和应用。

CARA应用目前拥有逾8000用户

新加坡失智症机构于2021年11月推出的CARA应用，旨在促进包容失智症的社会，目前有超过8000名用户。

这个生活方式与社区平台，为失智症患者和看护者提供一站式的解决方案，也开放给公众，因为公众在建设一个真正包容和支持失智者的社会中发挥着关键作用。

新加坡失智症机构总裁符祥明说，阅读的好处显而易见，这就是为何家长在孩子未满一岁时就陪他们阅读，而许多人也持续阅读到老，“......我们努力延缓失智症的发病，这也凸显了许多现成但常被忽视的健脑方式”。

他指出，阅读的影响力和知情社群带来的社会优势不容低估。“失智症教育仍然是我们努力消除失智症负面标签的关键，我们也促进更充分的准备。保持信息灵通的重要不可低估，但确保所依赖的消息来源可靠也一样重要。”

从今年8月至2025年7月，《海峡时报》每月将从新闻库精选最多10篇与失智症相关的文章，通过电子新闻简报分享给CARA会员和新加坡失智症机构的客户。电子新闻简报将侧重心理健康和老龄化等课题，特别是失智症。

新报业媒体首席客户官沈平说：“能与失智症机构合作，共同推动新加坡迈向更包容的社会让我们很自豪。我们有幸能支持认知健康，并希望积极接触失智者和看护者。”

她相信，电子新闻简报中的大量教育文章，将为CARA会员和客户提供更好的服务，尤其是失智症和心理健康的课题。

除了通过手机上的苹果或谷歌应用商店下载CARA应用，公众星期六下午3时至晚上10时，也可前往淡滨尼天地（Our Tampines Hub）的展摊注册CARA。