助夫妻为妊娠分娩做准备 两社区今年中推出更多产前教育课程

今年年中，本地的社区触点将推出更多产前教育课程，协助夫妇更全面地为妊娠、分娩和育儿做好准备。这是卫生部母子健康策略与行动计划中的关键举措之一。

新加坡国立大学医学组织（NUHS）即将在蔡厝港开设一系列新的社区产前课程。这些课程的收费将获得高补贴，以鼓励低收入家庭参与。新保集团也将在淡滨尼天地家庭援助站提供产前教育课程。

国立大学医院妇产科母胎医学部门主任兼高级顾问医生苏琳琳副教授受访时透露，孕妇可以从NUHS的产前教育课程中，学习有关怀孕期间的营养需求和饮食限制等知识。课程内容也包括向孕妇解释产前复诊和超声波扫描的重要性。

2020年，本地每10名婴儿中就有一人（11%）出生时体重不足2.5公斤，只比马来西亚（13.8%）以及日本（11.3%）好一些。据保健资讯网的资料，婴儿平均出生体重应介于2.5公斤到3.5公斤。

婴儿出生体重低与日后身心出现问题的风险相关，例如肥胖和注意力缺陷多动障碍（ADHD）等。卫生部刚公布的母子健康支援策略行动计划报告指出，要改善婴儿出生体重偏低的问题，就须解决关键风险因素，例如确保孕妇获取良好的营养和充足的产前护理。

产前护理有助改善初生儿体重偏低问题

竹脚妇幼医院儿童重症监护病房医药委员会主席及资深顾问医生田玉慧副教授受访时，解释了产前护理如何能协助改善初生儿体重偏低的问题。

她说，医护人员通过提供产前护理，包括一系列超音波扫描、检查和咨询，密切检测孕妇和胎儿的健康情况。“如果发现包括发育受限或体重不足等问题，就会及早干预，以保障母婴健康。”

苏琳琳指出：“新加坡的产前护理非常好，但孕妇应该在怀孕期间学习更多知识。这不仅能帮助她们更好地处理身体状况，还能帮助她们更好地应对妊娠期间和产后出现的情绪波动。”

新加坡保健促进局于2021年推出“家长网站中心”（Parent Hub），为家长提供一站式的可靠健康相关信息，包括如何控制妊娠糖尿病等。

这个网站自推出以来浏览量上升快速，点阅次数从2021年的39万4000次，猛增至2024年3月底的362万次。

育有一名七岁儿子和一名三岁儿子的艾拉（34岁）说，她经常从家长网站中心搜寻育儿资讯，利用这些知识改善了儿子的睡眠和饮食难题。“这个网站最大的亮点是，它按照孩童不同的年龄段提供相关信息，而且提供的是可信又本土化的资料。”

报告：减少儿童肥胖问题仍有待改进

另一方面，行动计划报告针对儿童与青少年的健康指出，减少儿童肥胖问题仍是有待改进的方面。

2020年至2021年，由于受冠病疫情影响，本地小学至高中学生的肥胖率达16%。疫情过后，超重学生的占比从2022年的15%，下降至去年的13%。