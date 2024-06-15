哈芝节长周末加上学校假期 新马关卡长龙持续

哈芝节长周末加上学校假期，新马陆路关卡星期六（6月15日）持续拥堵，直至下午才稍微缓解。车辆从兀兰出境所需时间约一个小时50分钟，通过大士出境也需约一个小时40分钟。

根据手机应用Checkpoint.sg估计，星期六下午4时45分，从兀兰关卡入境柔佛新山预计需要75分钟至110分钟，比早上10时32分需要花120分钟至180分钟的情况有所改善。

通过大士入境马国的越堤时间，则估计需要65分钟至100分钟。

移民与关卡局星期六下午3时59分在脸书发文说，兀兰和大士关卡一带路况持续拥堵，主要是从马国方面回堵。

移民与关卡局提醒出入境者出行前查看交通状况。

吴慧子（29岁，会计师）花了两个多小时抵达新山。她星期六早上7时从住家出发，很快就抵达兀兰关卡，但在排队等待过长提的巴士时花了一些时间，上了巴士后又遇到交通拥堵。

她受访时说：“早上8时左右，我到达新山关卡，然后排队等待了将近一个小时，主要问题是自动通关闸门（E-Gate）出现故障，导致通关速度变慢。到了9时左右，整个大厅都挤满了人，后来听说上午11时左右自动通关闸门就恢复使用了。”

受访学生：长周末回新山 与家人庆祝父亲节

另一名利用长周末回新山的余哲丞（19岁，学生）约花了一个小时左右抵达新山，上午9时45分从住家出发，前往兀兰关卡的路上堵了约25分钟，然后等了约20分钟的170号巴士。

他受访时说：“我知道长周末去新山一定会很拥挤，但这是我唯一可以回家的时间。加上明天是父亲节，我打算回去与家人一起庆祝。”

据他描述，尽管人潮拥挤，但大家都遵守秩序，到了新山关卡排队通关只花了约七分钟，因为使用自动通关闸门入境，所以很快就通关了。

