女子网上申诉 餐馆中国茶每人收费七元

女子网上指在本地中餐馆点中国茶每人收费七元引热议，餐馆解释费用包括湿巾和小菜，事后已列明，而受访同行指出中国茶品种繁多价格跨度大，若点的是上好茶叶每壶要价上百元。

社交媒体Lemon8有一位名为Lemonade8870的女子于上个星期天（6月9日）在平台上发表贴文指滨海广场嘉苑中餐馆的一壶菊普茶，一人收费为7元2角，认为价格偏高。

她称自己曾光顾许多中餐馆，并留意到中国茶的收费近期上涨到每人四五元，而嘉苑的收费更是让她“吓一跳”。贴文引起公众对餐馆茶水收费的热议，有者就表示再加上消费税和服务费，她的一杯茶已超过8元。

《新明日报》记者事后走访发现餐馆菜单上的中国茶按人头收费，价格介于6元8角至12元8角，特级贡菊则为7元2角，一人份的茶水也是以一壶的方式提供。

不愿具名的分店经理受访时解释，湿巾和小菜的费用都包括在中国茶的收费里，而且小菜和茶水都能不限次续添。

经理也指，所售卖的茶水都有明码标价，服务员也会在点菜的时候和顾客确认喝茶的人数，并按此收费。

“但我们也听到了顾客的反馈，因此和科技部探讨如何改善菜单和收据单的呈现方式。”经理指出，近几年虽然成本上涨一至三成，但是价格维持不变。

完整报道，请翻阅2024年6月15日的《新明日报》。