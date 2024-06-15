欧锦赛凌晨开打 本地球迷追球兴致慢热

四年一度的欧洲足球锦标赛星期六（6月15日）凌晨开打，受访的本地餐饮业者反映，由于本届球赛是在凌晨或深夜开始，加上学校假期很多人出国，今年球迷追球兴致较为慢热。有的业者推出促销活动和延长营业时间来吸引球迷，有的则通过预售门票的方式试水温。

欧锦赛揭幕战由东道主德国对垒苏格兰，《联合早报》记者星期六凌晨走访位于兀里的Cafe Football酒吧，现场有近20名球迷。除了旅居本地的德国人，也有不少国人选择到酒吧看球，享用美食的同时也感受更浓厚的追球氛围。

Cafe Football行销经理雷丽清说，今年欧锦赛的赛程时间对本地餐饮业者不太有利。除了正逢六月学校假期很多人出国旅游，欧锦赛在德国主办，因为六小时时差关系，有不少场次是在本地时间凌晨3时才开踢。

雷丽清说：“目前只有较热门的球队如英格兰和葡萄牙的赛事会有比较多人前来预订。上届欧锦赛有更多时间更佳的场次，因此这一届的预订减少了，主要做老熟客的生意。我们除了延长营业时间至清晨5时，酒吧内部也换上了欧锦赛主题装潢。”

在本地工作的德国人扎尼克（Jannik，24岁）特地到Cafe Football守夜追球支持德国队。他说：“本地转播凌晨3时场次的餐饮场所少之又少，我费了一些时间才找到这家酒吧。”

连锁餐饮业者Harry’s转播各大足球赛事已有20余年，这届欧锦赛也不例外。Harry’s行销总监张安娜透露，这届欧锦赛晚上9时和12时的场次本来就比较少。相比之下，上一届世界杯和最近的欧冠赛在小组阶段仍吸引不少球迷，这次欧锦赛晚餐时段的询问和预订都比较慢热。

店家：因凌晨转播 菜单和人手等方面需做调整

Harry’s的19家门店只有部分有转播欧锦赛，因此需要从别的门店调派人手。张安娜说：“由于这届欧锦赛有很多场次在深夜凌晨，大部分球迷都是吃了晚餐再过来，因此我们这次主打售卖酒水、零食和小吃。”

位于嘉龙威购物广场（Kallang Wave Mall）的Bar Soccer酒吧则采用了预售门票的私人聚会形式，以更好地预测客流和控制成本。

酒吧老板王帅透露，Bar Soccer酒吧平时凌晨1时结束营业。在上个月凌晨3时直播欧冠决赛时，酒吧首次采用了预售门票的形式，最终有近60名球迷到场观赛，因此这次欧锦赛期间的凌晨3时场次也会维持这个安排。

为了应对更长的营业时间，Bar Soccer也在菜单和人手等方面做出调整。王帅说：“我们会根据预订情况和顾客人数，安排晚班员工或聘请更多临时工，员工成本会增加不少。”

欧锦赛带动老巴刹人潮和买气

位于市中心的老巴刹凌晨也迎来了近20名球迷。平价集团在老巴刹中央设立大屏幕，让球迷一边吃宵夜，一边看球。

据《联合早报》记者观察，凌晨4时左右仍有不少摊位在营业。饮料和点心摊位的员工表示，他们原本就24小时营业，不过欧锦赛有带动人潮和买气。

第一次到老巴刹看球的张伟（46岁，行销人员）说，尽管在家里也能观看球赛，但他仍倾向和朋友一起外出观赛。除了可以和其他球迷讨论赛况，还可以一同放声欢呼，比较有气氛。