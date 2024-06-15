涉用恶意软件诈骗 马国两男子引渡我国面控

新马两国警方合作，将涉嫌利用恶意软件诈骗新加坡人的两名马来西亚男子引渡到本地。两人已在星期六（6月15日）被控上法庭。

新加坡警察部队星期五（14日）晚上发文告说，两名落网马国男子，因涉及从去年6月起发生的恶意软件诈骗案，星期六被控上法庭。

被告刘春杰（26岁）面对一项抵触滥用电脑法令控状，指他在2023年5月至6月间，获取香港一服务器提供的服务，以控制已下载安卓软件包（Android Package Kit，简称APK）的安卓手机，并在未经授权下修改手机内容。

另一名被告蒋海明（47岁）则面对三项控状，其中两项被控滥用电脑法令，指他同年间获取一服务器提供的服务，以控制已下载安卓软件包的安卓手机并在未经授权下修改手机内容。他于同年8月3日，在马国与他人串谋在一人的手机上安装恶意软件。另一项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，则指他8月4日在马国与他人串谋，通过一个银行户头获取2万元赃款。

两人面控后还押一周，案展6月21日过堂。

我国去年近2000起恶意软件诈骗案 所涉金额逾3410万元

根据警方文告，新加坡去年发生至少1899起恶意软件诈骗案，损失金额超过3410万元。这些案件中，诈骗团伙诱骗受害者下载恶意软件到手机。通过这些软件，骗子可以远程操控手机并窃取包括受害人的个人数据和银行凭证等信息。这些信息随后被用来转走受害者银行户头存款。

警方调查后发现，涉及这些恶意软件诈骗的个人可能跨境操作。去年11月，由新加坡警察部队领导，包括香港警务处和马来西亚皇家警察在内的调查团队正式成立。

在接下来的七个月里，联合调查团队锁定了犯罪活动和恶意软件在线基础设施的复杂网络。根据发现的线索，新加坡警察部队确认两名涉嫌操控恶意软件诈骗的犯罪团伙成员身份，并追踪到他们在马来西亚的藏身处。

在马国警方的密切合作和帮助下，上述两名男子星期三（12日）在马国被捕，星期五引渡交给新加坡警方。

初步调查显示，两名男子涉嫌利用服务器“感染”受害者的安卓手机，使用恶意的APK软件控制手机，进而修改受害者手机的内容，最终将受害者的银行存款转走。

调查过程中，新加坡警方也与台湾警方共享信息，协助他们在高雄捣毁一个经营诈骗客户服务中心的犯罪团伙。5月15日，台湾警方展开突击行动并逮捕四人。警方从落网嫌犯处起获133万美元（约180万新元）资产，当中包括加密货币。

此外，香港警务处在当地捣毁了52个控制恶意软件的服务器，并逮捕了14名钱骡，他们涉嫌为诈骗团伙提供银行户头，为这些利用恶意软件的诈骗案件提供便利。

根据滥用电脑法令，未经授权修改电脑资料最高可判处七年监禁或5万元罚款，或两者兼施。抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令一旦罪成，最高可判处10年监禁、或最高50万元罚款、或两者兼施。（人名译音）