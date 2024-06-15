我国空军参加新美印三边“红旗—阿拉斯加”演习 斩获两奖项

新加坡空军部队近日在新美印三方的“红旗—阿拉斯加”演习中，斩获“顶级战斗机中队”和“杰出任务指挥官”两大奖项。

我国空军于5月30日至6月14日，参加由美国空军在美国阿拉斯加艾尔森空军基地（Eielson Air Force Base）主办的“红旗—阿拉斯加”（Exercise Red Flag–Alaska）演习。

国防部星期六（6月15日）发文告总结演习时说，空军部队派出14架F-15SG战斗机和10架F-16战斗机，以及来自“和平卡文”第二和第五分遣队的300多名人员，参与这次大规模的空对空作战演习。此次获“顶级战斗机中队”奖的正是第五分遣队。获“杰出任务指挥官”的是第五分遣队的陈毅上尉。

超过90架军机参与本届演习，包括美国空军的F-16和A-10战斗机，以及印度空军的“阵风”（Rafale）战斗机。

演习期间，参与者在模拟作战环境中进行系列空战和打击训练任务。部分新加坡空军人员担任任务指挥官（mission commander）角色，每次带领多达50架军机执行任务。阿拉斯加广阔的空域和复杂的训练场景，为我国空军的空中及地面人员提供了宝贵且现实的训练，以提升他们的操作能力。

我国空军部队参演阵容比往年更大

本届演习新加坡空军的演习指挥官林健扬中校（39岁）近日接受媒体网络视讯采访时指出，空军部队的参演阵容比往年更大，空中和地面人员的配合更加紧密、现实且威胁环境更加复杂，同时使用弹药的情况较多。此外，参演各国空军的军备都有不同的作战能力，与友军在同一战场上一起行动、并努力完成任务，是最具挑战的。

林健扬说：“大规模的参演和真实的训练环境，让我们能够磨练专业和操作能力，从而增强保卫新加坡的能力。在‘和平卡文’第二和第五分遣队空军男女的努力下，我们继续保持高水准并表现出色。我们也感谢美国空军的热情接待，并期待未来有更多共同训练的机会。”

国防部说，新加坡空军部队的参与，突显了我国和美国之间长期良好的防务关系，也增强了参演部队之间的专业水平和合作，并为空军部队提供了与其他领先空军进行对标的机会。

女空军工程师想念家乡菜 但仍享受在美生活

约三年前派遣到我国空军位于美国的“和平卡文”第五分遣队的空军工程师娜文妮（Navanee Amurthalingam）一级军事专才，参加了此次演习。她受访时说，她面对的挑战包括在新环境中工作、难以预测的天气，以及新的交战规则（rule of engagement）等。“因为部署的军机和人员数量庞大，我们必须确保各方之间的有效沟通。”

尽管在美国难以吃到正宗的新加坡美食，让她很想念海南鸡饭、黄姜饭以及巴东饭（nasi padang）等，娜文妮仍然很享受在美国的生活。她告诉记者，她热衷于登山、徒步，享受爱达荷州的大自然美景。周末她也会经常与同袍一起打篮球，第五分遣队对她来说是相互照顾彼此的大家庭。

获“杰出任务指挥官”的陈毅上尉，则感谢新美印三国空军的机组及地勤人员，在演习各个环节给予他的支持。“我很自豪能代表新加坡和我的中队参加这次演习。”