黄总理未来数月走访各选区听取民意

黄循财总理将在接下来几个月走访全国不同选区，亲自与新加坡人接触听取民意。

兼任财政部长的黄总理星期六（6月15日）出席在淡滨尼中心举行的2024淡滨尼学习节（Tampines Learning Festival），作为他这一系列访选区活动的首站，但表示活动与“政治日程无关”。

他接受媒体访问时说，他刚开始国外的介绍访问行程，觉得走访本地选区也一样重要，甚至更重要。未来几个月，希望能够直接与新加坡人接触，越多越好，并倾听他们的心声。

他鼓励人们，可以就政府政策给予反馈，或提供点子让所居住的邻里变得更好。若有任何想要推进的项目也欢迎提出，政府会支持并与人们携手合作。

“当然，政府内部已经有一些能让我们与新加坡人接触的平台，但是我想身为新任总理，多花一些时间在基层活动是重要的。不单是我负责的选区，而是到全国去，让我可以直接与新加坡人接触和交流。”

黄总理在上周举行的人民行动党活动上，承诺扩大接触面，促进行动党与新加坡人之间的双向沟通。

走访选区是他为此迈出的其中一步，他星期六先是到淡滨尼巴士转换站和学习节同居民互动，跟着到淡滨尼东民众俱乐部与基层领袖、义工和不同组织代表对话。前一天，他也在脸书和Instagram等社交媒体平台上载了问答视频，以轻松的方式回答公众的一些提问。

黄总理：会多去一些选区 让国人更了解他

近来坊间对于何时举行全国大选有诸多揣测。针对他是否在为大选做准备，打算在选前访问所有选区，黄总理回答《联合早报》提问时说，过去也经常有部长，甚至总理访问选区，这是他们定期会做的事，与政治日程无关。为了让新加坡人更了解他这位新总理，他会尽量多去一些选区。

至于这将持续多久，他说，行程还在安排中，希望能够以更自然的方式进行，包括到巴刹和小贩中心区接触不同群体，或出席原本就已安排好的社区活动，如这次的淡滨尼学习节。此外，他会与利益相关者对话，以便有更深入交流。

政府过去曾安排一系列的部长走访选区活动，上一轮是在2022年至去年间进行。

上任满一个月 黄总理：工作多了 隐私少了

星期六正好是黄总理上任满一个月的日子，问及这一个月最大的变化是什么，他笑说：“我想可以这么总结，就是工作多了，压力多了，隐私少了，但我会尽力适应和调整，以面对这个新现实。”

谈到隐私，他举例说，过去当部长时，他有时可以不带保安外出，戴上帽子大家可能就认不出他了。现在，即使是戴上帽子和口罩，人们还是认得他，加上有保安跟着，大家就会知道有什么人在附近。

淡滨尼居民沈明华（36岁，自雇者）带六岁女儿和四岁儿子参加学习节。

对于总理出访，他告诉记者：“我更在乎的是总理能不能制定好的政策，到选区你只能出现在几千人面前，但是政策可以影响几百万人。”他建议总理可以在社媒上进行直播问答，这样感觉比较亲切。

学习节由淡滨尼基层组织主办，旨在激发孩童的学习热忱，同时通过活动拉近社区之间的距离。

淡滨尼集选区议员，社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高、交通部兼永续发展与环境部高级政务次长马炎庆，以及东北区市长朱倍庆都出席了活动。随行的还有行动党的“新面孔”，她是淡滨尼基层组织第二顾问、南洋理工大学商学院助理教授陈以君。