【早镜头】机场跑道维修人员夜不眠 守护飞安确保每日900航班起降顺畅

凌晨时分，当许多人已熟睡时，机场跑道维修人员的工作才正要开始。航班运作顺畅，少不了他们通宵达旦检查和维修跑道，确保飞机顺利起降和保障飞行安全。

去年每天约有900趟航班起降

樟宜机场去年的飞机起降共计32万8000次，这相当于每天约有900趟航班起降。飞机跑道必然成了机场基础设施的主要组成部分之一，需要定期维护。

维修工作一般在每星期的其中两天进行，一天维修一条跑道。维修人员和空侧区（airside）车辆会从凌晨1时至清晨5时，在机场非繁忙时段进入飞机跑道，展开各项维修工作。空侧区指的是出境处后的机场范围，包括停机坪和飞机跑道等区。

樟宜机场三条跑道各长4公里，宽60米。第二条跑道自2020年10月25日起暂时关闭，以发展樟宜东下一阶段的兴建工程，并确保飞行安全。这条跑道已于去年12月1日重新开放。

《联合早报》记者和摄影记者较早前获准进入樟宜机场的飞机跑道，观察工作人员如何维修第一条跑道。

在维修工作开始前的半小时，负责人向所有维修人员进行简短的工作说明。（白艳琳摄）

机场跑道受到严格管控，每一部维修车辆都必须出示证件才能获准进入。（白艳琳摄）

在展开维修工作前，工作人员会在跑道前后端放置能亮灯的巨型电子交叉标志，提醒机师跑道已关闭，不得前进。另一条跑道仍会正常运作，用于着陆和起飞；不在维修期间，当两条跑道同时运作时，则一条用以让飞机着陆，另一条让飞机起飞。

巨型电子交叉标志在跑道的前后端，提醒机师跑道已关闭。（白艳琳摄）

清残留物吸尘剪杂草 跑道维修复杂精细

记者实地采访当天，参与维修工作的空侧区车辆具有不同功能，包括清除飞机轮胎塑胶残留物（Rubber Removal Machine）、跑道吸尘（Runway Sweeper）、测试跑道阻力（Friction Tester）、机场光度测量输出测试（Photometric Testing），以及修剪跑道旁的杂草。

空侧区车辆使用高功率水枪清洗跑道，清除飞机轮胎留下的塑胶残留物。（白艳琳摄）

飞机起降时，轮胎会在跑道上留下塑胶残留物，鞋子踩在跑道上，会有些许粘度；空侧区车辆使用高功率水枪清除残留物，另一辆车子再使用巨大磁棒和吸尘器将跑道上的杂物吸走。测试跑道阻力的车子之后就会在跑道上行驶并进行检查。

具有巨大磁棒和吸尘器的车辆可吸走跑道上的杂物。（白艳琳摄）

跑道凹槽的设计犹如轮胎的胎面，能提高摩擦力，帮助飞行员更好地控制飞机。（白艳琳摄）

跑道表面的凹槽设计犹如轮胎的胎面，下雨时能让水更快地流出跑道。凹槽能提高摩擦力，让飞行员在潮湿天气中更容易控制和制动飞机。

跑道灯光的亮度在进行测试时会调至最高。光度测量车会从跑道的一端行驶到另一端进行测试。（白艳琳摄）

跑道上的边灯一般处于三成的亮度，能见度较低时会调高。在进行测试时，边灯亮度会调至最高，肉眼不宜直视。测试员会戴上墨镜，开着光度测量车从跑道的一端行驶到另一端进行测试。

维修人员须在进行光度测量时，逐一清洁跑道边灯。（白艳琳摄）

跑道边灯共300多盏，其中133盏是中线灯。每当进行光度测量时，维修人员须逐一清理，并拧紧边灯的螺丝。

跑道上设有微波屏障探测器，探测未经许可进入跑道的车辆，维修工作每半年一次。（白艳琳摄）

跑道保安也是确保飞行安全的重要一环。为了防止未经许可的车辆进入跑道，跑道上设有微波屏障探测器（Microwave Barrier Detector），每半年维修一次。

维修人员在微弱的灯光下修剪跑道周围的杂草。（白艳琳摄）

除了跑道本身，周围的杂草也需要定期修剪。杂草长度得符合一定要求；太短，杂草里的昆虫会曝露在外，吸引鸟儿飞入跑道区域觅食；太长，鸟儿喜欢躲在里头，可能影响跑道运作。