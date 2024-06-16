弹窗警告或是陷阱 慎防技术支援骗局

警方指出，2024年的首四个月已有至少150名本地居民遭遇了技术支援骗局，损失总金额超过1510万元。

【采取行动•对抗骗局系列】

79岁的陈先生（化名）看着电脑屏幕，以为“技术援助人员”正在帮他清除电脑中的恶意软件。

但事实是，他的银行户头在短短15分钟内，被转走了17万3000元。这是他超过半数的毕生积蓄。

事情发生在4月17日。当时，陈先生收到了一则“防病毒”弹窗警告，被告知他的电脑中出现了恶意软件。惊慌失措的他，立即拨打了警告中所列的“支援热线”。

下来的三个小时，陈先生允许一名自称是新加坡警察网络罪案部门的“警官”远程访问他的电脑。因为相信对方的身份，他透露了自己在星展银行、大华银行和华侨银行网上银行账户的登录详情。

不久后，陈先生接到了星展银行的来电，询问他是否刚刚转了账。

至此，他才猛然发现，自己原来一直在跟一个骗子对话。骗子只用了15分钟，就从他的银行账户盗取了17万3000元。

他已就此事向警方报案。调查正在进行中。

警方指出，在2024年的首四个月里，已有至少150名本地居民遭遇了类似陈先生所遇到的技术支援诈骗，损失总金额超过1510万元。

警察部队行动局反诈骗公众教育局副局长陈余兴表示，无论桌上型电脑、笔记本电脑还是平板电脑的使用者，都可能成为技术支援诈骗的目标猎物。

他提醒说：“Windows和macOS用户都同样有风险。”

虚假的弹窗警告示例。它会显示受害者的电脑已被入侵，并提示受害者拨打“支援热线”。（图/新加坡警察部队提供）

当心骗子操控你的电脑



骗子会向受害者的电脑或平板电脑发送弹窗警告，显示设备已遭到入侵。警告中列有可供受害者拨打的技术支援热线号码。 接到受害者拨打的电话后，冒充微软或苹果技术支援人员的骗子会告知受害者设备已被“黑客”入侵，并被用于非法活动。 骗子会指示受害者访问某个网站或下载软件，以达到远程操控受害者设备的目的。 接下来，电话可能会被转接给另一个自称是执法人员的骗子。该骗子会通过远程访问软件，假装协助受害者向反诈骗网站提交报警资料。 然后，骗子会以协助逮捕“黑客”为借口，指示受害者登录他们的数码银行账户。 受害者登录后，骗子继续通过远程访问功能，操控受害者的银行账户并进行未经授权的交易。

识破诈骗伎俩



弹窗警告通常看起来会像是常见的出错提醒，而且会提到微软或苹果等知名公司。这么一来，该如何辨别那是不是诈骗？

对此，微软新加坡首席安全官庄振忠说：“合法的公司通常都不会以弹窗通知的方式，在未经要求下联系用户。”

他建议人们先花一点时间了解各软件供应商所提供的支援及收费方式。例如，微软发送的出错提醒和警告中就从不会包含电话号码。“如果不确定，可以查看官方网站以获取真实的联络信息。”

用户也应避免安装来历不明的应用，尤其是非官方来源的应用。

庄振忠补充道：“只使用从可靠源头下载的合法软件，例如软件开发者的官方网站或信誉良好的应用商店。”

【本系列由新加坡警察部队呈献】