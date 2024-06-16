调查：本地更多Z世代与千禧一代因环境改变消费与工作

在本地，超过六成Z世代和千禧一代对气候变化感到担忧，环境问题也因此日益成为他们在个人消费和选择工作方面的考虑因素。

咨询公司德勤5月发布的“2024年Z世代与千禧一代调查”报告显示，在新加坡受访者中，63%的Z世代（1995年至2005年出生）和68%千禧一代（1983年至1994年出生），过去一个月曾对气候变化感到焦虑或担忧。

他们认为，在保护环境方面，企业是最有机会和具备必要影响力推动变革的社会挑战。

在新加坡，已有不少Z世代（24%）和千禧一代(28%）因为环境问题而更换工作或行业。此外，21%的Z世代和39%的千禧一代表明，他们在接受一份工作前，会事先调查有关公司对环境的影响。

在消费方面，本地六成的Z世代以及近八成的千禧一代愿意花多点钱购买环保商品或服务。不少人也已经或计划采取行动支持环保，例如避免快时尚、减少撘飞机、改吃素或购买电动汽车等。

本地绝大多数的Z世代（89%）和千禧一代（97%）认为，有意义（purpose）是工作场所满意度和幸福感的关键。他们也越来越有可能拒绝不符合他们价值观的工作或雇主。

工作与生活平衡仍是首要考虑因素

在全球范围内，工作与生活平衡仍然是Z世代和千禧一代选择雇主时的首要考虑因素。

全球约三分之一的受访者称，他们经常感到焦虑或压力，而工作与生活平衡对他们的压力水平有很大的影响，原因包括工作时间长，以及对工作的方式和地点缺乏控制。

另一方面，这项调查也发现，生活费是Z世代与千禧一代最为关心的课题之一。

本地有过半的Z世代（56%）表明，最关注生活费问题，而千禧一代则最关注气候变化（38%），其次是生活费（31%）。

然而，半数的Z世代和61%的千禧一代，对个人经济情况明年将会好转保持谨慎乐观的态度，高于全球平均约四成的水平。

这项调查访问了44个国家的2万2841人，涵盖范围包括北美、拉丁美洲、西欧、东欧、中东、非洲和亚太地区。本地受访者约300人。实地调查于去年11月24日至今年3月11日完成。