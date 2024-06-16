拿年假当义工 施比受更有福

10年前在一次公司活动中第一次当义工，让唐慧儿体验到志愿服务的乐趣，也进一步深刻感受到施比受更有福。这推动她继续当义工，为帮助他人尽一分绵力。

现年40岁的唐慧儿当年通过公司的企业社会责任计划，第一次当义工。

“我还记得当时为人类免疫缺陷病毒（HIV）进行宣导工作，通过拥抱他人，让他们知道HIV不会通过拥抱传染。”

从那时起，唐慧儿就体会到当义工的意义。除了能够帮助他人，她个人也获益匪浅，例如认识了更多人事物，也了解到不同群体所面对的问题，开拓了自己的视野。

2017年，唐慧儿加入大华银行后，继续通过银行的企业社会责任计划，积极参与不同的志愿工作。

询及最难忘的义工经验，她忆述两三年前和同事们到新加坡脑性麻痹联盟位于巴西立的学校，教导患者如何使用手机。

“我当时和一个朋友提早抵达学校，看到一名有小儿麻痹症的12岁少女，不依靠轮椅或辅助器，自行上厕所。距离对常人来说很短的路程，对于小儿麻痹患者而言却是一段艰难的过程，她却没有抱怨或要求别人帮她，自己走了半小时，让我看到了她的坚强。”

这样的体验让她深深觉得，每一次担任义工，都能从对方身上学到新的东西，包括他们面对生命的态度。

唐慧儿目前是银行消费金融信贷部助理副总裁，银行每年提供三天的“义工假”，让员工能全心投入义务工作。虽然今年才刚过了一半，但她早已用完这三天假期，接下来计划趁周末当义工，也不排除会申请年假参与义工活动。

“我在5月30日也与其他同事到越南，参与银行在当地的义工活动。我希望鼓励其他人踏出第一步，尝试义工活动，这可能让你有不一样的体验！”