骗子屡次假冒“林老师”行骗 华侨中学报警

冒充华侨中学对接摄影和粉刷等服务，再借机向承包公司介绍指定供应商提供货源，骗徒滥用教师身份诈骗本地多家承包公司。华侨中学已针对一系列冒充学校职员的骗案报警。

经营摄影工作室的专业摄影师史蒂维（Stevie，40岁）日前告诉《联合早报》，他于6月2日接获自称是华侨中学“林老师”的一则WhatsApp短信，指校方想要找专业摄影师替学生拍个人照。

经过简单通话交流后，两人相约两天后在学校见面。

“林老师”电话号码以“+852”开头

史蒂维说，“林老师”的电话号码以“+852”开头，看似源自香港，但他不以为意，毕竟外聘到本地的教师不少。“电话那头是一把男声，讲华语的口音不像本地人。”

6月4日早上，“林老师”突然来电，先是索取史蒂维的车牌号码，以方便他开车进入校园，但话锋一转便提及学校要办一场慈善会。“他说想要找20台电动轮椅，问我有没有介绍。我开始察觉不对劲，但还是答应帮他找找看。”

史蒂维推荐几个二手平台转售的电动轮椅后，“林老师”一步步引导，声称自己早已联系香港的轮椅供应商，但谈不拢，要求史蒂维帮忙协调。

史蒂维说，此刻他开始意识到对方是骗子，因为校方大型采购时一般都会招标，而不是由教师自行对接。匆匆挂电话后，他连忙打电话向华侨中学查询。

他说：“校方告诉我，学校根本没有林老师这个人，对方也在电话里表示近日频频有骗子以华侨中学的名义行骗，已有承包公司被骗买油漆，无端端蒙受损失。”

华侨中学：不会从海外拨电 警惕类似电话

华侨中学发言人答复《联合早报》询问时证实，校方获悉有人冒充华侨中学的职员，校方过后报警，并在官网发布了防诈通告。

通告指出，这些诈骗电话来自海外，并指华侨中学不会从海外拨电。“这些拨电者可能会邀请承包商或供应商，为学校的装修或翻新工程进行投标。拨电者过后会要求这些商家先到其他公司或自己的公司购买材料。”

华侨中学在通告中提醒人们提高警惕，若接到类似的电话，不必理会，也别接听。此外，不要通过汇款公司、银行或其他方式支付款项给来电者，也切勿提供姓名、身份证、银行户头、信用卡信息和一次性密码（OTP）等个人详情。

新加坡警察部队受询时证实接获数起报案。