巴西班让码头两船碰撞 圣淘沙东海岸海滩关闭清船只漏油

巴西班让码头发生船只相撞事故后，圣淘沙、南部岛屿和东海岸等多处的水域出现大片油渍，其中圣淘沙的海滩全面关闭清理，并禁止人们进行水上活动。
海事及港务管理局、国家环境局、国家公园局和圣淘沙发展局星期六（6月15日）发出联合文告说，海事局发现一艘出事船上的油罐受损而出现漏油情况后，立即启动应急行动，包括派出巡逻艇到受影响地带喷洒消油剂、动员漏油应急承包商、启动漏油预测模型，以及使用无人机和卫星图像来协助后续工作。
撞船事故发生在星期五（14日）下午约2时20分。两艘船在巴西班让码头发生碰撞，导致其中一艘船的部分燃油泄漏。
文告指，漏油的情况已受控，出事的船自星期五晚上已不再漏油。从受损油罐漏出的油污也已经用消油剂进行处理。
不过，由于受潮汐流的影响，这些经处理的油污扩散至圣淘沙、拉柏多自然保护区、南部群岛、滨海南码头和东海岸公园等海岸线。姐妹群岛新海洋生态园未发现浮油，但附近海域出现了油膜。
为了方便清理工作，当局关闭多个海滩，包括东海岸公园的海滨（B区到H区）和拉柏多自然保护区（码头和岩石海岸）；圣淘沙的丹戎海滨、西乐索海滩、巴拉湾海滩将继续开放，但禁止海上活动和游泳。
联合文告也建议公众不要靠近这些地方，以方便清理工作。“餐饮场所、赛道、运动场和脚踏车道将继续开放。国家环境局也在监测其他海滩的水质。”
圣淘沙发展局同日发文告说：“我们的优先工作是降低事件对水域和周围野生生态的影响。升涛湾的居民也自愿参与清理工作。”
圣淘沙发言人告诉《联合早报》，截至星期六中午，西乐索海滩的清理工作已接近完成。丹戎海滨的油污情况最严重。
记者当天前往圣淘沙受影响的沙滩，只见丹戎海滨上有一个个黑色塑料袋，里头装满了沾染油污的沙子。那里空气中仍弥漫着浓烈的汽油味，但多数受访的游客表示不会太担心。
沙滩关闭 周围商家生意大受影响
不过，由于沙滩关闭，周围生意的客流量也减少了。百乐玩餐车（The Palawan Food Trucks）的收银员谭捷仁（18岁）说，这个在巴拉湾海滩附近有10辆餐车的餐饮区，在事故发生后生意大受影响。
他透露，圣淘沙当局向业主说明情况后，有些摊贩决定歇业一天。“如果接下来两天生意还是很差，这里可能会暂停营业。”
记者星期六下午也前往东海岸公园，发现海滩上有大片油渍，冲上岸的海水都被油污染成黑色。有些公众似乎受不了难闻的汽油味，捏着鼻子离开。
当时，有10多人的清理队伍在靠近东海岸公路安全社区公园的海滩上清理油污，那片海滩的游人和往常周末相比明显减少。
民众也纷纷将所见放上网，据网上信息，吉宝湾码头、圣约翰岛和拉扎鲁斯岛附近和周边水域都出现了浮油。
多处设围油栏 保护周围环境
据联合文告，当局出动18艘应急船到受影响海域进行围堵油渍和清理工作。“当局已设置近1500米的围油栏，未来几天还会设置更多，以防止油污继续涌上岸。此外，将从受影响的海岸线和潟湖回收受困的油污，防止它们倒流入海。”
国家发展部长李智陞星期六到西海岸、拉柏多自然保护区和东海岸公园视察情况。他在脸书贴文说，油污未扩散到西海岸，当局正在密切关注情况。作为预防措施，当局已在通往红树林的水渠中设置围油栏。
国家公园局也设置了吸油围栏（oil absorbent booms），以保护柏莱雅溪（Berlayer Creek）和拉柏多自然保护区岩石海岸。
Just visited East Coast Park with MND and NParks colleagues, following the oil spill incident at Pasir Panjang Terminal....Posted by Desmond Lee on Saturday, June 15, 2024