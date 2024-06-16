巴西班让码头两船碰撞 圣淘沙东海岸海滩关闭清船只漏油

巴西班让码头发生船只相撞事故后，圣淘沙、南部岛屿和东海岸等多处的水域出现大片油渍，其中圣淘沙的海滩全面关闭清理，并禁止人们进行水上活动。

海事及港务管理局、国家环境局、国家公园局和圣淘沙发展局星期六（6月15日）发出联合文告说，海事局发现一艘出事船上的油罐受损而出现漏油情况后，立即启动应急行动，包括派出巡逻艇到受影响地带喷洒消油剂、动员漏油应急承包商、启动漏油预测模型，以及使用无人机和卫星图像来协助后续工作。

撞船事故发生在星期五（14日）下午约2时20分。两艘船在巴西班让码头发生碰撞，导致其中一艘船的部分燃油泄漏。

文告指，漏油的情况已受控，出事的船自星期五晚上已不再漏油。从受损油罐漏出的油污也已经用消油剂进行处理。

不过，由于受潮汐流的影响，这些经处理的油污扩散至圣淘沙、拉柏多自然保护区、南部群岛、滨海南码头和东海岸公园等海岸线。姐妹群岛新海洋生态园未发现浮油，但附近海域出现了油膜。

为了方便清理工作，当局关闭多个海滩，包括东海岸公园的海滨（B区到H区）和拉柏多自然保护区（码头和岩石海岸）；圣淘沙的丹戎海滨、西乐索海滩、巴拉湾海滩将继续开放，但禁止海上活动和游泳。

联合文告也建议公众不要靠近这些地方，以方便清理工作。“餐饮场所、赛道、运动场和脚踏车道将继续开放。国家环境局也在监测其他海滩的水质。”

圣淘沙发展局同日发文告说：“我们的优先工作是降低事件对水域和周围野生生态的影响。升涛湾的居民也自愿参与清理工作。”

圣淘沙发言人告诉《联合早报》，截至星期六中午，西乐索海滩的清理工作已接近完成。丹戎海滨的油污情况最严重。

记者当天前往圣淘沙受影响的沙滩，只见丹戎海滨上有一个个黑色塑料袋，里头装满了沾染油污的沙子。那里空气中仍弥漫着浓烈的汽油味，但多数受访的游客表示不会太担心。

沙滩关闭 周围商家生意大受影响

不过，由于沙滩关闭，周围生意的客流量也减少了。百乐玩餐车（The Palawan Food Trucks）的收银员谭捷仁（18岁）说，这个在巴拉湾海滩附近有10辆餐车的餐饮区，在事故发生后生意大受影响。

他透露，圣淘沙当局向业主说明情况后，有些摊贩决定歇业一天。“如果接下来两天生意还是很差，这里可能会暂停营业。”

记者星期六下午也前往东海岸公园，发现海滩上有大片油渍，冲上岸的海水都被油污染成黑色。有些公众似乎受不了难闻的汽油味，捏着鼻子离开。

当时，有10多人的清理队伍在靠近东海岸公路安全社区公园的海滩上清理油污，那片海滩的游人和往常周末相比明显减少。

民众也纷纷将所见放上网，据网上信息，吉宝湾码头、圣约翰岛和拉扎鲁斯岛附近和周边水域都出现了浮油。

本地海洋保护组织Marine Stewards星期六（6月15日）在脸书发文说，漏油情况已波及整个吉宝湾码头。贴文中的照片显示，在拉扎鲁斯岛上，一只翠鸟被油污覆盖全身，飞不起来。（取自脸书）

多处设围油栏 保护周围环境

据联合文告，当局出动18艘应急船到受影响海域进行围堵油渍和清理工作。“当局已设置近1500米的围油栏，未来几天还会设置更多，以防止油污继续涌上岸。此外，将从受影响的海岸线和潟湖回收受困的油污，防止它们倒流入海。”

国家发展部长李智陞星期六到西海岸、拉柏多自然保护区和东海岸公园视察情况。他在脸书贴文说，油污未扩散到西海岸，当局正在密切关注情况。作为预防措施，当局已在通往红树林的水渠中设置围油栏。

国家公园局也设置了吸油围栏（oil absorbent booms），以保护柏莱雅溪（Berlayer Creek）和拉柏多自然保护区岩石海岸。