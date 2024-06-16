巴西班让船只碰撞油污扩散 民众盼海滩早日清理干净

全职妈妈拉克西米星期六（6月15日）带着八岁女儿与邻居一起到东海岸公园海滩游玩。下午3时左右，她闻到空气中的异味，并观察到靠沙滩的海水部分变黑。虽不明原因，但怀疑是油污，拉克西米赶紧叫孩子们不要下水。

拉克西米受访时告诉《联合早报》记者，她目前比较关注海滩何时能清理干净，以及这些油污会否对健康造成任何影响。

记者星期六来到东海岸人工湖美食村附近海岸走访时，海滩可见大片油污，并伴随些许难闻气味。计划游泳的民众纷纷放弃，在沙滩上野餐的民众则兴致不减。

中四学生苏克然和同学相约来东海岸游泳，他受访说：“我们换好泳衣才发现海边都是油污，不能游泳了，只好去找其他的活动。”

经常与家人到东海岸公园野餐的工程师阮瑞安说，油污的气味不太影响野餐的兴致，只是原本想游泳的孩子现在只能在沙滩上玩，他看到有工作人员正在清理油污，希望能快些清理完毕，下次来野餐时海滩已经干净如初。

圣淘沙发展局发言人受询时说，事故发生后第一时间就请人清理油污，油污染最严重的是丹戎海滩。（海峡时报）

来自中国的旅客高谭（30岁）和母亲来到圣淘沙西乐索海滩的吊桥拍照。她受访说，星期六只安排了到圣淘沙观光，不巧遇到油污事故，“但旅游照还是要拍的”。漏油气味有些难闻，但她并不是很担心健康问题，认为只要不接触海水和油污就问题不大。

私召车司机哈菲兹（34岁）则是趁着长周末与全家人一同到圣淘沙放松游玩，结果去了几个海滩后才意识到多数都受到油污染，根本无法下水。他受访时说，一家人约半年才会来一次圣淘沙，当局禁止了海上活动，但为了不让孩子们失望，他和家人最后决定留在巴拉湾海滩，支起帐篷野餐。