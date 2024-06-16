汤东线第四阶段通车后 近九成沿线车主会转而多搭公交

住在东部的潘启樑一家目前都驾车外出，地铁汤申—东海岸线第四阶段下个星期天（6月23日）通车后，他们将改变出行习惯，更常使用公共交通，也考虑放弃家里其中一辆车。

汤东线第四阶段全长10.8公里，即将启用的七个地铁站为丹戎禺、加东公园、丹戎加东、马林百列、马林台、实乞纳，以及碧湾站。

潘启樑（50岁，会计师）说，以往最靠近住家的是蒙巴登地铁站。要是步行，需要约15分钟才能抵达；要是搭巴士，也要约10分钟。但汤东线第四阶段通车后，只要一分钟就能走到加东公园站。

“我的岳母就住在丹戎加东站旁边，常去探望的大姨住在马林台，我的父母住在加利谷附近……我们都住在一条线上，少开车，多搭公交，那是肯定的！”

早报调查：沿线车主近九成会减少开车

《联合早报》进行的街头调查发现，汤东线第四阶段投入运作后，沿线车主大多不会放弃拥车，但近九成会减少开车，多使用公交。

55名受访车主中，35人不会因为地铁通车而放弃拥车，19人会考虑，一人确定会放弃。

车主选择放弃和考虑放弃拥车的两大原因是，要电召德士或私召车较容易，以及车主常去的地方接下来搭公交会比开车方便。

虽然大部分受访车主不会放弃拥车，但88％会在汤东线第四阶段通车后减少开车，多搭地铁和巴士外出。三大原因包括经常到访的地方很难停车，停车费也很贵；为了省钱；外出时间恰逢塞车高峰。

工作与生活方式 为不愿减少开车主因

至于不会减少开车的受访者中，主要原因是就他们的工作或生活方式而言，驾车比乘搭公交方便。其次是因为驾车比搭公交省时，再来是因为家中有年幼小孩或年长者。

潘启樑说，76岁岳母住得很近，加上她的车，家里共有三辆车。“岳母是名活跃乐龄，不时会外出和朋友聚会，也到民众俱乐部参加活动。现在有了年纪，开车难免有些吃力。有了地铁，不开车也不成问题……家里下来可能考虑放弃一辆车。”

车主黄添来（75岁，油站职员）说，拥车证还剩下三年，加上现在年纪大了，之后可能考虑放弃拥车。

他说：“现在有车，当然去哪儿都开车。之后会考虑放弃拥车，很重要的一点的是地铁站距离我家走路不到五分钟。只要有地铁，去哪里都比较方便。”

住在马林百列站附近的陈耀熙（63岁，自雇人士）说，由于生意上的需要，因此不能放弃拥车。但下来周末会减少开车，多搭地铁。

“我们这里可以直达滨海湾花园，有了地铁，应该会更常去那里走走，还会搭地铁去麦士威一带吃饭。”

公众近来乘搭南北线和东西线时，或发现列车多了我国东部的一些“景观”，包括娘惹房子和东海岸海景。这是为即将在6月23日通车的汤东海线第四阶段进行宣传。（取自陆交局脸书）

另一名马林百列居民刘士颉（27岁，工程师）说，百汇广场有很多补习中心，一到周末父母接送孩子上下课，导致这一带常常交通阻塞。

“虽然有车，但周末外出也会尽量不开车，尤其是早上10点到下午4点之间，否则一定卡在车龙中。巴士也会受影响，所以也不是最佳方案。有了地铁，周末外出应该就是靠它了。”

车主朱甘尼（45岁，银行从业员）则提到，由于家里有个年幼小孩，外出开车会比较方便。“不过以后去乌节路和汤申一带吃饭时，我们肯定会把车留在家里，因为那些地方很难找到车位，停车费又贵。有地铁，当然是搭地铁去了。”

（熊丹睿、李汶轩支援报道）