地铁南北线故障 避雷器失灵导致控制箱被闪电击中

两周前的南北线地铁故障，是过去两年来最严重的一次。导致电力控制箱被闪电击中，造成地铁服务中断的原因，是避雷器经年累月耗损，无法正常操作。陆路交通管理局会与地铁业者合作，检讨避雷器的维修频率。

本月3日傍晚5时46分，克兰芝站附近轨道上的电力控制箱遭闪电击中起火，油池和兀兰之间的列车服务中断近两个半小时，直至晚上8时10分才恢复。

陆交局审查了这起事故，以及业者SMRT在事发时采取的应对措施后，星期六（6月15日）在脸书贴文公布审查结果。

陆交局说，恶劣的天气加上闪电风险拖慢了修复工作，因为SMRT工程师必须亲自到轨道上隔开损毁的开关，才能恢复供电。电供在晚上7时50分恢复，晚上8时10分通车。

除电力控制箱被闪电击中 附近其他设备都没受损

所有户外设备都配有避雷器（surge arrestor），以便在出现像闪电这样电涌（power surge）的情况时起保护作用。在这起事故中，除了电力控制箱外，附近其他设备都没有受损。

陆交局说：“受影响电力控制箱所配的避雷器，可能因经年累月耗损，所以没有在闪电击中时发挥预期功能。”

比起过去两年来发生的重大地铁服务干扰事故，这起事故情况更为严重。

陆交局说，这是因为过往的事故一些发生在非繁忙时段，一些是列车可以减速行驶。但这次发生在尖峰时段，而且列车服务因为电力控制箱受损完全无法运作。

SMRT在傍晚5时57分，也就是事发后约10分钟启动了接驳巴士，并让乘客免费搭乘48辆一般服务巴士。公司共调派了36辆接驳巴士，首七辆在傍晚6时27分抵达，以及增派160名员工引导乘客。

陆交局经评估后认为，SMRT及时发布消息，并通过站内和地铁广播以及社交媒体等多个平台，引导乘客改用其他的出行方式，符合标准作业程序。

陆交局：与地铁业者加强应对措施 让新路线与现有路线相互连接

不过，相较于地铁每趟可以载1000名至1200名乘客，巴士每次只能载80人至120人。陆交局会与地铁业者共同加强应对措施，包括提供更明确的信息和人流管控。

贴文中提到，陆交局的长期计划，是让地铁网络变得更坚韧，新路线与现有路线相互连接，好让多数乘客在地铁发生故障时可以改搭其他的路线。该局也会检讨是否要求公共交通业者预留更多备用巴士，但是必须谨慎行事，因为这样意味着成本会随之增加。

SMRT承诺着手解决人潮管控 采创新方式通知乘客

SMRT地铁有限公司总裁蓝晓开回应陆交局的审查结果，表示接受乘客在人潮控制方面的反馈，也明白过度拥挤给人们带来困扰，并承诺会着手解决。

他说，公司会与陆交局共同检讨人潮管控方案。除了更新社媒和广播外，也会采用创新的方式来通知乘客。