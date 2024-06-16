教育部展开问卷调查 了解家长对中英双语态度

教育部正面向各年级的学生家长展开一项调查研究，了解本地家长对中英双语的态度，并从中促进学校的课程设计、教育和就业的指导工作。

近日来不少读者反映，家长们通过教育部的家长联通（Parents Gateway）手机应用，收到了有关对待双语态度的调查问卷。

问卷分为两个部分，根据线上问卷表格的信息，“新加坡家长对华英双语的态度”第一部分的调查，旨在“为教育部华文课程内容和方法的设计提供依据，明确教育与职业指导资源的设计和范围界定，以及确定教育部合作伙伴在华文生态系统中可能的增长领域”。

第一部分的调查问卷共含75道题，调查了家长分别对于华语和英语两种语言的态度、日常使用情况，以及孩子在这两门课的表现。例如：家长是否喜欢用该语言阅读书籍报刊、浏览社交媒体；是否喜欢去使用该语言的地区旅行；是否认同学习这门语言对于了解它背后的文化、历史和艺术的重要价值，以及该语言在教育、工作、社交等领域是否重要等。

第二部分中，家长须要分别聆听两段英语和华语的音频，对是否理解内容、内容是否有趣、会否吸引人继续听下去等问题，做出非常不同意至非常同意的选择。这一部分旨在“了解新加坡人对英语和华语不同表现形式的看法，以促进教育部学校的课程设计、教育和就业的指导工作，并且为华文课程的内容选择提供依据”。

这项调查也招募家长报名焦点小组讨论，根据网站显示，目前已经报满，有意报名的家长将进入等候名单。

学者：调查有助了解新加坡双语教育所处现状

华文教育工作者和学者接受《联合早报》采访时均指出，教育部这样的调查既有助于政策制定者更好地了解在家庭层面上，新加坡双语教育所处的现状。同时，以同样的问题分别了解家长对于两种语言的态度和使用情况，能够帮助家长在参与调查完成问卷的同时，反思家庭对待双语的态度如何影响孩子的双语能力。

南洋理工大学国立教育学院亚洲语言文化学部副主任陈志锐博士受访时说，双语教育是我们国家教育政策的基石，从民间到官方，都在积极培养双语双文化的人才、推动母语教育和文化，但照目前社会语言的趋势，需要当局有更明确的政策来建立这一“基石”。

他说，和中国以中文授课、英文作为第二语言课程的教育制度相比，我国“英文为主的双语制度”虽然具备双语的社会环境，但在英语作为主要教学语言的情况下，新加坡人对于母语学习的态度，是应付考试，还是建立更深层次的文化认同就非常重要。

主要讲华语家庭减少 英语飙升

2020年全国人口普查的数据显示，从2010到2020年这10年里，主要家庭用语是华语的家庭从35.6%下降至29.9%，而英语则从32.3%飙升至48.3%。陈志锐强调：“家长对待学习华语的态度，要比华语的程度更重要。”

新加坡华文教研中心院长符传丰博士受访时也说：“维护双语，人人有责。掌握双语不仅是掌握多一门语言，也是多一个视角、多一种思维方式看待世界。学好母语更能够帮助新加坡人建立文化和国家认同，每一个新加坡人都应该主动争取机会接触双语。”

符传丰说，语文的学习是点点滴滴积累的，不能只寄希望于课外补习。很多家长能够认识到学好母语、掌握双语的重要性，但是他们没有付出实际的行动，尤其可以体现在和孩子日常的对话当中。

他认为，这一代的家长在新加坡双语教育制度下完成了十多年的母语学习，应该有信心用母语和孩子进行基本的日常对话，这样的举动对于孩子来说也是一种行为表率。更进一步的，无论是学好华文的未来市场价值，还是丰富多彩的华文文化与艺术，都可以引导孩子进入华文的世界。

针对“新加坡家长对华英双语的态度”调查的更多详情，教育部受询时未给予回应。