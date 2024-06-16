疑两啤酒女闹不和 酒客护花大打出手

惹兰勿刹咖啡店，疑两名啤酒女闹不和，双方的酒客代为出头，甚至还大打出手，惊动警方到场。

这起事件发生在星期五（6月14日）晚上约11时，地点是惹兰勿刹德威路（Tyrwhitt Road）的一间咖啡店。

杨先生（52岁，自雇人士）事发时恰巧在咖啡店内，因此目睹了事发经过，当时两方酒客爆发冲突。

他告诉记者，冲突主要是源自早有嫌隙的两位女子，分别是Chang Beer（泰象）和Singha Beer（胜狮）的啤酒女，两人近来的关系颇为紧张。

“据说是因为销量上的竞争关系，导致两人的关系越来越差，事件相信也是由此所致。”

记者日前走访咖啡店，受访摊贩称确有此事，指当晚有两名酒客大打出手，最后还惊动警员到场调解。

经理陈女士（51岁）受访时说，当晚是酒客酒后失态，而胜狮啤酒女被掌掴，随后双方酒客就开始推搡，但冲突的具体原因并不清楚。

“两名啤酒女其实是相识的，或许会是因为一些私人事情，才会发生这种事。”

陈女士透露，起初泰象啤酒女的酒客在店外已经与别人起口角，而后又冲进咖啡店攻击胜狮啤酒女。

她通过视频画面，看到该酒客冲进来后怒扇了胜狮啤酒女一巴掌。后者的友人见状，立刻上前充当护花使者，尝试阻止打人的男子，随后双方酒客在推搡间就爆发了冲突。

陈女士说，店内的一些桌椅也在冲突中被推倒，两人闹出不小动静，但所幸没伤及其他顾客。

胜狮啤酒女在冲突中受伤，过后送院观察。（视频截图）

两名啤酒女则是站在一旁，期间尝试劝架，但无法阻止打斗，胜狮啤酒女还被推倒在地，手臂也被抓伤。最后众人上前劝架，才没让事态进一步恶化。

据知这场闹剧持续了约半小时，直到警员抵达现场，冲突才告一段落。

新加坡警察部队和新加坡民防部队受询时证实案件，两名58岁和65岁的男子因使用刑事暴力和蓄意伤人正在协助调查，一名46岁的女伤者在清醒情况下被送往陈笃生医院。案件还在调查中。

完整报道，请翻阅2024年6月16日的《新明日报》。