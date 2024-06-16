榜鹅新组屋区 停车场走道垃圾堆比人高

榜鹅新组屋区底层成垃圾槽，有居民申诉，不负责任的装修商与住户乱丢纸皮、木棍等，恐有火患隐忧，还目睹年长者险些跌倒。

读者纪先生（41岁，搬运公司老板）通知《新明日报》，并且发来视频，指榜鹅大道（Punggol Way）第448B座组屋底层停车场走道出现了堆积如山的杂物，包括各式各样的纸皮、尼龙袋等，仅留下狭小的空间和走道。

他告诉记者，今年2月搬家后，该区域的入住率目前相信约有30%。不过，过去一个月来，他却发现，随着越来越多装修商展开工作，停车场通往电梯的走道，竟堆放了许多杂物，让他担心火患隐忧。

“我前后投诉了三次，当局也张贴通告禁止乱丢，可是情况还是依旧。我还亲眼看过有人乱丢垃圾，虽逮个正着，但也做不了什么。”

记者日前去查看时，发现大批杂物堆放在停车场通往电梯的走道。当时，有四名清洁工汗流浃背地在尘土飞扬的环境下，忙着割开纸皮，清理现场。

据观察，除了第448B座组屋，使用同一停车场的第446A座组屋也出现同样的情况。

纪先生说，由于担心火患隐忧，不敢将车子停得太靠近，他也曾目睹老伯在经过垃圾堆时，差点跌倒。“我觉得是承包商的责任，他们收钱就包括善后，怎么可以乱丢？我本身也是做运输搬家的，他们这样的做法太自私了。”

另一名居民吴先生（48岁）说，曾发现纸皮垃圾等堆到比人还高的情况，单在过去一个月便看过数次类似情况。

完整报道，请翻阅2024年6月16日的《新明日报》。