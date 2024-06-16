博纳总裁依斯迈为百岁父亲庆生

父亲节（6月16日）这天，博纳总裁依斯迈为百岁的父亲举办了一场生日宴，在约100名亲友的祝福中欢庆生日与节日，回顾了百年的岁月。

博纳产业公司（PropNex）是新加坡最大的上市房地产集团，但总裁伊斯迈（Ismail Gafoor，60岁）儿时的生活非常艰难贫苦，一家八口居住在一室一厅的租房中，靠父亲阿都加福（Abdul Gafoor）派报和经营杂货铺养活了一家人。

七岁开始帮父亲派报

依斯迈受访时说，他七岁就开始和兄弟一起帮着父亲派报。父亲风雨无阻地每天凌晨三点起床，孩子们则四点起床，在红山、中峇鲁、亨德申一带派发约3000份报纸，每份报纸可赚取4分钱。派完报纸后去上学，放学后，依斯迈还要到杂货店里帮忙。

从维多利亚街、到红山、再到三巴旺，阿都加福的杂货铺辗转经营了几十年，一直到2000年前后他才退休。依斯迈说，父亲勤俭朴素，一个茶杯用了40年，母亲缝的裤子穿了35年，他把省下的钱捐给印度家乡，资助学校和回教堂。

依斯迈说，从早睡早起的习惯到个人今日的成功，都离不开父亲的教导和身体力行。“100年对于大多数人说是漫长的历史，但对于我来说，仍是鲜活的，是父亲的人生经历。”

100岁的阿都依旧耳聪目明、思维敏捷。对于孩子们为他筹划这样的一场生日宴，他喜出望外。谈及养生之道，依斯迈说，他的父亲不仅不抽烟不喝酒，有着健康规律的作息，而且从来不吃快餐，最喜欢吃的就是母亲亲手煮的菜。

为了给父亲庆生，依斯迈还制作了50套印有阿都加福百年生日纪念图样的茶具，送给亲朋好友。他说，希望有了这样一个物件，即便十年二十年后，家人们在喝茶喝咖啡的时候，还能回想起如今的幸福时光。