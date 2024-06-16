孟加拉客工患癌欲返乡治病 父亲节噙泪告别演出

在本地工作了15年的孟加拉客工伊拉希（Fazley Elahi，34岁），既是“社会活动家”，又是位年轻的父亲，但今年的父亲节，他无法像其他家庭那样庆祝。

一方面，他无法与待在老家的妻子和不到两岁的儿子相聚；另一方面，他被诊断出结肠癌并已扩散到肝、肺等处，由于承担不起医药费，他不得不辞去在本地一家太阳能公司的工作，准备于6月23日启程回老家治疗。

舟车劳顿回老家 盼换回一线生机

伊拉希的老家在孟加拉国东南部的诺阿卡利县（Noakhali District），从新加坡出发，需要先坐四个小时飞机到首都达卡（Dhaka），然后再转乘四个多小时长途汽车。尽管八个多小时的舟车劳顿对体质虚弱的伊拉希是个大挑战，但也可能为他换回一线生机。

他在星期天（6月16日）接受《联合早报》采访时说：“在慈善机构朋友的帮助下，我已经接受了两次手术和三期化疗，但那仅仅是长期治疗的开始，老家的医药费差不多相当于新加坡的四分之一，我想回去试一试。”他也曾利用医疗保险的赔付额支付部分的诊断费用。

伊拉希的慈善机构朋友，主要是在他筹办各种活动中结识的。从2018年开始，他在多个社会企业和个人的支持下，每年举办客工文化演出（Migrant Cultural Show），旨在促进客工和本地人之间的相互了解。

采访当日，正逢今年的演出在阿里哇艺术中心（Aliwal Arts Centre）举行，这也是伊拉希回国治疗前的最后一场，节目包括来自缅甸、印度尼西亚等地的传统歌舞。面对现场100多名来自社会各界的观众，他也分享了个人经历。

伊拉希于2022年被诊断出结肠癌，之后在新加坡中央医院、新加坡国立癌症中心接受了各种治疗，但医生最近发现癌细胞仍在扩散。他告诉记者，尽管此次回国治疗结果未知，他的团队仍将继续在本地举行一年一度的客工文化演出。

伊拉希在今年客工文化演出前致辞时一度哽咽。（陈斌勤摄）

为帮客工渡难关 当局将提供援助

人力部保障、关怀与接触小组署长邓锐辉，在当日活动致辞中感谢包括伊拉希在内的所有客工，对本地经济做出的贡献，并表示愿意为客工文化演出提供更大舞台。

“每年12月18日是国际客工日，我邀请客工文化演出加入这一年度庆典，通过此平台向世界展示你们的才艺。”

外籍劳工中心（MWC）执行理事林泽秋在回复《联合早报》问询时指出，伊拉希对本地客工社群做出了显著贡献，为帮他渡过难关，MWC正在提供他所需帮助，并将汇同相关机构，在伊拉希在家乡治病期间，商讨提供进一步支持的途径。