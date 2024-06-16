特需学生设计国庆礼包 展现全面防卫六大支柱

虽然无法听清飞机的轰鸣声，但每年在电视上看到国庆表演中飞机掠过的画面后，17岁的哈里夫（Muhammad Harith Haziq Bin Kamalrozama）都会兴奋地拉着父亲跑到窗前，等待亲眼目睹它们的英姿。

今年，来自励航学校（Lighthouse School）的哈里夫作为参与设计国庆礼包的40名特殊需要学生之一，将第一次亲临国庆庆典现场，近距离观看他最爱的飞行表演。

今年的国庆礼包设计星期天（6月16日）公布，共有六款设计，分别展现全面防卫的六大支柱，即军事、民防、经济、社会、心理和数码防卫。设计中使用的所有元素，均由本地特殊教育学校的学生亲手绘制，再由天猛公艺术基金会的艺术家拼凑完成。

国庆礼包设计元素 首次全部来自特需学生

这也是首次国庆礼包的设计元素，全部来自8岁至18岁的特需学生。

哈里夫绘制的元素包括行进中的士兵和战斗机等，被应用到了军事防卫和经济防卫主题的礼包设计中。他也在星期天受邀到国家美术馆，向尚达曼总统和夫人珍一藤木介绍他的画作。

从小失聪的哈里夫受访时用手语告诉记者，他的作品能够入选最终设计，让他感到开心和骄傲。他也说，希望长大后能成为一名军人。

同样是17岁的李文宣就读于恩园学校（Grace Orchard School），虽然患有智力障碍，但这毫不影响她对艺术的追求，平日的爱好包括制作陶器和数码绘画。

今年首次参与国庆礼包创作的她受访时说，在绘画中融入了四大种族的元素，对于作品能够入选，感到非常开心和惊讶，并相信如果再有机会，她一定能够画得更好。

尚达曼总统听小设计师讲述创作灵感

尚达曼总统星期天与约30名特殊的小设计师见面，听他们讲述创作的灵感和感悟，并与他们合影留念。

尚达曼说，人们应从这些艺术家的身上得到启发。“他们每一个都能突破自身残疾，通过艺术创作讲述故事，并自豪地让大家在国庆之际，感到团结一致。”

今年也是国庆庆典筹委会第五次与新加坡协助残障者自立局（SG Enable）合作，邀请特需人士创作国庆礼包。

新协立局长邱玉雯介绍，今年共有来自22所不同特需学校的40名学生参与礼包设计，在集体创作工坊中一同作画，通过作品表达他们对全面防卫的感受，以及对国家生日的美好祝愿。

邱玉雯也说，这次的礼包设计再次突出我国致力于建设包容社会，以及每个人都是国家不可或缺的重要成员信息。

所有出席国民教育演出、国庆庆典预演，8月9日国庆庆典表演、8月3日和9日在滨海湾中央岬（The Promontory）庆祝活动的公众，以及参与8月10日国庆邻里嘉年华的公众，均可领取国庆礼包。