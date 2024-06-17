安安农场：污水排入海非蓄意为之 已加强措施确保不再重演

被指把污水排入海，安安农场总裁马琼就在记者求证时承认确有此事，但强调农场并非蓄意为之，而且已经加强措施，确保事故不会重演。

他告诉《联合早报》记者，国家环境局曾多次派人上门到污水坑抽取样本，去年更因农场三次抵触环境局规定的工商业污水（trade effluent）条例而采取行动，两次给予严厉警告，一次直接提控农场。

他说，农场当时把农场过滤措施不足的处境告诉当局，当局也依据调查通知农场，指农场堆肥在大雨时渗出的泥泞，可能导致径流污染。

农场指投入大量资金加强废物管理

马琼就邀请记者实地走访农场的废水废物管理措施，以证明农场在加强废物管理方面确实投入大量资金。为了更好的储存地表径流，农场额外建了一个污水坑，并把坑里的抽水泵从两个增至四个。

“水坑里有感应器，水位上升到设定的水平，抽水泵就会自动把水抽进另一个池里加工净化，然后循环使用。”

尽管投入大量资金，污水问题偶尔还是会发生。对此，马琼就表示，农场占地和产量都很大，难保不会有人工疏忽或技术问题（例如抽水泵故障），导致污水流出，尤其是在大雨来的时候。“我们一直很尽力，也会继续解决问题，为打造零废物农场的目标努力。”

马琼就说，农场收集到的绝大部分污水，会在去氨处理后在农场里循环使用。（谢智扬摄）

根据安安农场的官方网站，农场饲养超过50万只鸡，13公顷农区主要有加工区、鸡舍、鸡粪处理区以及堆肥储存区。厂内有处理加工过程中产生的蛋液等废物的机器，也有沼气池和干湿分离设备处理鸡粪。