MBTI风潮延烧至新加坡 专属四字母个人名片

在全球爆火的MBTI性格分类法测试热潮，也延烧至新加坡，上网搜索相关内容的热度在全球排名第七。本地培训机构受询时指出，近三年来咨询如何利用MBTI测试进行企业培训的数量比往年增加一倍。

MBTI的全称是Myers-Briggs Type Indicator（迈尔斯·布里格斯性格分类法），是美国作家凯瑟琳·布里格斯和女儿伊莎贝尔·迈尔斯在1944年开发出的测试，这套测试在著名心理学家荣格1921年的著作《心理类型》的基础上开发。

测试将人分为四个维度：即属于较为开朗的外倾（E）型，还是比较沉静的内倾（I）型；属于观察敏锐的实感（S）型，还是善于自省的直觉（N）型；属于实事求是的理智（T）型，还是善于共情的情感（F）型；属于条理清晰的判断（J）型，还是随机应变的理解（P）型。再将这四个维度上所属的字母结合，最终出现16种字母组合，代表16种不同性格。

MBTI测试近来在网络上引起超高讨论度，TikTok平台带有MBTI标签的视频总观看量超过14亿次，Instagram上带有MBTI标签的帖子则有超过100万条。

我国已有65万人做过MBTI测试

根据谷歌搜索趋势，新加坡人在过去12个月来，对“MBTI”的搜索热度，在全球各个国家和地区中排名第七，前六位分别是日本、韩国、香港、台湾、蒙古、中国大陆。全球最广泛使用的MBTI测试平台16型人格测试网站显示，在新加坡已有65万人做过这个测试。

对于这种现象，临床心理学家周泳伶博士受访时说，MBTI测试由来已久，但近年爆火与冠病疫情不无关系，人们久居家中，通过这样的方式了解自我。加上日韩文化的影响，明星公开透露自己的MBTI类型，同类型粉丝更有归属感，也进一步带动测试的人气。

MBTI测试在网上走红，也带动了它在生活和职场中的实际应用。培训机构The Myers-Briggs Company的董事经理罗宾·罗宾斯透露，从2021年至今，每年前来咨询利用MBTI进行企业培训的数量，比之前增加一倍。

罗宾斯说，16种人格类型就像16个房间，我们每个人可能每天会进入所有16个房间，而测试结果只是我们“住下来”觉得最舒服的房间。它更多是帮助人们理解彼此之间可能存在的差异性，比如沟通、处理冲突、做决策时所使用的不同方法，这样也可以帮助个人和团队了解自身存在的优势和盲点。

培训机构董事经理罗宾斯说，他的机构为测试者进行MBTI测试后，都会再进行一轮沟通，详细解释每个字母的含义后，最终由测试者本人亲自写下自己的MBTI测试结果。（早报视频截图）

心理测试公司Truity首席营销官艾比·卢纳尔迪尼受访时也透露，近年来，包括新加坡在内的亚洲市场对于利用MBTI测试进行企业培训的情况明显增多。

“这些企业会利用MBTI测试来帮助员工发展自身优势，同时改善团队沟通与协作，提高工作效率等。”

卢纳尔迪尼说，除了亚洲市场外，不少美国公司也采用MBTI测试培训员工。

Charles & Keith四年前开始借助MBTI 已进行约20次员工培训

本地时尚用品零售品牌Charles & Keith是其中一家运用MBTI测试来培训员工的公司。资深培训经理许微丽受访时说，公司是从四年前开始借助MBTI测试来进行员工培训。目前为止，已进行了约20次培训。

“假设目前我们的技术团队出现沟通问题，首先我会请团队成员进行测试，得出自己的MBTI结果，再通过工作坊，请培训师帮助成员了解不同的MBTI类型。”

之后的培训中，许微丽会帮助团队共同绘制团队地图，突出团队优势和挑战；也会根据MBTI的结果，分配成员的相符角色，比如ENFJ型可以承担需要很强沟通能力和同理心的角色，而INTJ则可以专注于战略规划。

团队也会一起制定有针对性的沟通策略。对于喜欢结构化信息的ISTJ来说，可以使用有详细细节的电子邮件来与他们沟通，而对崇尚创造力和灵活性的ENFP来说，则可以多使用头脑风暴。

MBTI助员工更了解彼此 减少冲突

许微丽坦言，通过这样的方式，团队成员更了解彼此，也减少了冲突。受训员工给予很多正面反馈，所以至今为止，她仍在使用MBTI测试进行培训。

除了MBTI测试外，多年来普遍用于职场培训的性格测试，还包括D.I.S.C测试以及九型人格测试等。

飞跃社区服务资深顾问凌展辉受访时说，他在进行辅导时，也会借用不同的性格测试来帮助对方自我了解。他强调，不同的性格测试只侧重性格的某一方面，无法完全代表一个人的全部，更没有所谓的好坏。

比如D.I.S.C测试是测试应对速度的快慢，或者解决事情是对事还是对人。而九型人格测试则是侧重一个人在职场更擅长的领域。

凌展辉说，这些心理测试都可以成为个人成长或培养工作文化的辅助工具，但不能作为招聘时的条件。

MBTI成年轻人婚恋参考 你是I人？还是E人？

MBTI成了不少年轻人交友恋爱的个人名片，专家说，对人过度笼统分类容易以偏概全，影响了自己在交流、交朋友和认识人时的心态。

许多年轻网友使用MBTI作为交友甚至婚恋的参考，本地各大交友软件也增加MBTI的选项，供用户填写参考。

以MBTI测试的外倾（E）和内倾（I）两种类型为例，交友平台Tinder在回复《联合早报》问询时透露，在个人简介中提到自己“内向”的用户比“外向”多33%，更多内向型用户选择在网上平台寻找自己的恋爱目标。另外，内向型用户比外向型更喜欢发信息沟通，比率高出24%；而外向型用户则更喜欢打电话，或者面对面沟通，比内向型多出60%。

梁旭川（左）和佘佳慧（右）已经相识10年、结婚五年，两人在受访前并不知道对方的MBTI测试结果竟然是完全相反的。（早报视频截图）

《联合早报》记者通过视频采访一对结婚五年的夫妻梁旭川 （法律顾问）和佘佳慧（经济分析师），测试他们的MBTI结果，并了解人们在现实生活中对以MBTI测试来交友或恋爱的看法。令人意外的是，两人的MBTI测试结果完全相反。对于这个结果，夫妻俩表示是在意料之外、情理之中。

佘佳慧说：“旭川和我的性格真的蛮不一样的，我们也是经历了很多磨合，认识也已经10年了，他想什么，会怎么说，我大概都会知道。但是如果现在年轻人还在寻找另一半的话，我觉得完全可以参考测试，直接找到一个跟自己相似的人，一上来就很适配。”

梁旭川则说：“我不太想要一上来就知道别人的MBTI类型，这样很容易把人定义在某个框架里，我想多花一点时间，真正地了解一个人。如果当初我信了MBTI的话，我就不会遇到和我完全相反的太太啦！”

针对这一问题，周泳伶博士指出，MBTI测试其实在社交场合有帮助，大家在交流、熟悉彼此时，可以作为话题拉近关系。但过于笃信测试结果时，可能会导致对人过度笼统分类，甚至以偏概全，这会影响到人们用宽容或好奇的心态去交朋友、认识人，以致生活圈越来越小。