“长途跋涉”为客工补习英语 以回馈客工对本地社会贡献

穿梭在新加坡的大街小巷，不时会与三五成群的客工擦肩而过，这个在常人眼里司空见惯的场景，却让28岁的何伟文生出一个念头。

“我们国家的很多建筑都是客工建造的，客工为我们的社会做出贡献，我也想回馈给他们。”

在他看来，回馈的最好方式是让客工更好地融入本地社会，而语言沟通是融入的前提。因此，他决定当义工为他们补习英语。

何伟文毕业于南洋理工大学电影制作专业，目前在一家本地视频公司从事内容创作，教学对他来说是个新行当，但他却做得不亦乐乎。

为了与《联合早报》记者分享“教学心得”，他在工作日傍晚，与记者约在一间咖啡店碰面。“我们的每节课大约一个半小时，学生数量一般在20多个，他们大都来自孟加拉。”

何伟文住在淡滨尼，授课地点在新开的三巴旺客工休闲中心，但他却对“长途跋涉”并不在意。今年以来，他通过参加本地非营利组织Passion To Serve，已经利用周末时间为客工们上了两节英语补习课。

花时间讲解英语 还鼓励客工勇敢地多说多练不怕错

在每次90分钟的课堂上，他和其他几位老师一同为客工们讲解英语的句子结构、不同时态表达的不同意思，但最重要的是鼓励他们勇敢地“犯错误”。

“一些客工开始比较腼腆，不愿意与我们对话，于是，我就告诉他们语言须要多练，不要害怕说错。”

谈起为客工补习英语的收获，他想了好久后说：“当我和客工们聊天的时候，感到非常享受；下课后，我还和他们一起打乒乓球、玩弹棋（carrom），他们陪我度过了一个最难忘的夜晚。”

客工数量约占本地人口五分之一，对于不少人来说也许是个陌生的群体，而何伟文告诉记者，通过两次英语课程，他与客工之间已不再陌生。