杨应群续任同济医院主席 新董事会成员四分一是医师

施医赠药超过一个半世纪的同济医院选出第119届董事会，杨应群获推举续任董事会主席，同时担任同济医药研究院第11届董事会主席。董事会三名副主席张克荣、李秉蘐、林镇川的职务不变，秘书长刘廷辉也继续留任。

新董事会星期天（6月16日）在同济医院宣誓就职，由新加坡中医管理委员会主席张俰宾博士监誓。董事会目前维持在28人，其中有四分之一是医院的医师，人数为历来最多；医药研究院董事会则从18人增至21人，其中有三分之二也是医师。

秘书长刘廷辉接受《联合早报》访问时说：“过去，董事会开会讨论后，会把决策交给秘书处执行，但过程中有时会遇到一些难题。有更多医师加入董事会，能进行更深入的讨论，在做出决定前，有助充分探讨决策的可行性。”

刘廷辉也说，新一届同济医院和同济医药研究院董事会的领导是同一批人。“这两家机构的主席、秘书长和财政都由同一人担任。这能让决策变得更快、更直接，能帮助医院和医药研究院维持一致的发展路线。”

同济医院创立于1867年，秉承先贤“不分种族、宗教、国籍，一视同仁、施医赠药、分文不收”的办院宗旨，为广大民众提供优质且完全免费的中医药服务。

自2012年起，为了照顾更多年长者及贫苦病人，同济先后在宏茂桥、盛港、勿洛和武吉巴督开设分院，加上位于振瑞路的总院，目前已覆盖全国东南西北中各区，每天为超过1300名病患看诊。

杨应群与同济结缘是从黄桂南担任同济医院主席时开始。杨应群的父亲杨启霖当过多届董事，也当过财政。同济大厦1976年落成后，杨启霖还曾经租下七楼作为家族生意的办公室，直到1998年才搬走。杨应群自1999年成为同济董事，当过副主席、募捐主任、财政、产业组副主任、经济组副主任等。

同济医院第119届董事会主席杨应群（左）带领一众董事宣誓就职。（邬福梁摄）

杨应群：过去三年 疫情期间挑战最难忘

同济董事会任期为三年一届，杨应群指出，过去三年最难忘的经历，是疫情期间的挑战。他说：“同济医院总院从来没有关上过大门，总是风雨不改提供施医赠药服务。但2021年疫情期间，总院有一名职员确诊患上冠病，10多名医师和员工接到卫生部的隔离令。董事会当时开会到深夜，最终决定为避免病毒传播，保障大众安全，关闭总院暂停门诊服务10天。”

续任董事主席后，杨应群着手推动未来三年的计划，“我们将继续提升医师的水平，除了送他们到国外受训，也会邀请中医专家来新授课。今年我们已经有六名医师到中国中医科学院接受肿瘤专科培训，另外还有29名医师到辽宁中医药大学学习针灸推拿。”

本届同济医院和医药研究院的董事会有多名医师加入。趙崇惠（左）和林韦翰（中） 是医药研究院董事，王思谕（右）是医院董事会副药务主任。（李姿仪摄）

同济医院今年也设立了医师培训发展部门，由林韦翰医师担任主任，他也是本届同济医药研究院董事。他说：“我们意识到疫情之后，医疗领域的发展变化很快。成立医师培训发展部，能让我们的培训变得更国际化、多元化、规范化，帮助医师跟上最新的医疗发展脚步，利用新的中医科研知识和医疗技术为病人服务。”

杨应群透露，同济也成立了中医科研部门，计划在明年推出针对癌症相关疲劳的新成药。此外，他也希望在任内招募更多新人加入第120届董事会，确保董事会未来能应对各种挑战，推动医院的持续发展。

同济医院新一届董事会引进了四名新人，其中包括募捐主任傅文克（左）和图书馆主任蔡华春（右）。（李姿仪摄）

本届同济医院董事会引进了四名新人，包括房地产商和艺术藏家傅文克、深利美食馆老板及新加坡姑苏（慎敬堂）餐饮协会会长蔡华春等。

担任募捐主任的傅文克从2011年至2018年曾是同济医院董事，2018年后转为名誉董事。他说：“杨应群当上主席后几次邀请我回来担任董事，但我因为工作繁忙而婉拒。这次实在是因为杨主席盛情难却才决定加入。同济的募捐活动一向来做得非常好，我会跟组员开会讨论后决定未来的策略。”

蔡华春是第一次进入同济董事会，担任图书馆主任。他说：“父亲从小教导我取之社会用之社会。同济医院历史悠久，我的家人曾受惠于同济医师的治疗，我也很相信中医药可以帮助社会大众。我和杨主席认识多年，他邀请我加入董事会是我的荣幸，我非常愿意效劳。”