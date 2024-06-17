四组织成功申请有效期三年 首批社团获执照让会员馆内赌博

本地不少会馆和俱乐部让会员在会所里玩麻将、四色牌等赌博游戏，新的赌博管制法令生效后，各社团组织须遵守准则获取执照，才能让会员进行涉及金钱的赌博类游戏。赌博管制局6月向四个组织发了第一批执照，有效期三年。

这四个组织是统宝太极推手协会、梁氏宗亲会、后港琼崖同乡会，以及中华为基利俱乐部。

在2022年新赌博管制法令生效前，以社交和休闲性质、让会员在会所内玩涉及金钱的赌博游戏的社团组织，无须申请执照就可以这么做。新法令成立后，赌管局给了一年过渡期，在此期间提交执照申请的组织，可在2023年8月1日后继续进行赌博游戏，否则就要在当局批准后才可继续。

内政部早前也宣布，在这新法令下，家人朋友之间在家中赌博被归类为社交赌博并不算违法。赌管局回复《联合早报》询问时说，虽然在社团组织内赌博，和家人间社交赌博性质相近，都是以社交为目的，不过当局想杜绝私人场所被用于非法赌博的可能，因此要求各组织申请执照，并采取更严格的管制。

只要涉及金钱 便须申请执照

赌管局指出，新法令下，即使是以社交休闲为目的，俱乐部、合作社、工会、互助会等社区组织，只要赌博游戏的输赢涉及金钱，和有价值的赌注，都须申请执照。

“涉及金钱”的定义不仅限于现金，也包括各种有现金价值的赌注，例如珠宝手表、请其他玩家吃饭、比特币等电子货币。当局也指出，即使是在农历新年等日子偶尔小赌也须申请执照。

倘若赌博游戏不涉及金钱或有价值的赌注，例如清理场地、赌博时使用筹码并不换算成金钱、玩家自愿向和所有玩家都没关系的第三方慈善机构捐款，以及在游戏前某玩家就被指定无论输赢都要请其他玩家吃饭，就无须申请执照。

赌管局目前批准麻将、俗称“十三张”的俄罗斯扑克、“钓鱼”和“四色牌”等八种赌博游戏，不过也会视个别情况考虑批准其他赌博游戏。

截至6月1日，当局共收到35个申请，其中有四个组织获批执照，有效期三年。另有六份申请被拒绝、六份申请被撤回、10份因不符合资料提交要求而被拒收、九份正在审查中。

要获得执照，申请人须符合当局列出的一系列要求，如不能让场外的人看到赌博活动，只能在场所内的指定区玩赌博游戏；为避免非法活动，赌博活动区须有监控系统、赌博不应是申请执照的组织的主要社交活动，有关组织也须证明会员有其他休闲社交活动。

赌管局说，六份申请之所以被拒绝就是因组织不符合申请标准，例如没有充足的社交休闲设施和活动。