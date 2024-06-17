中华为基利俱乐部获执照 会所划分赌博区并安装电眼

中华为基利俱乐部是首批获得执照的四个组织之一，可以在会所里让会员以社交性质玩涉及金钱的赌博游戏。总务林冠宇受访时说，为了让会员可以继续玩社交麻将，俱乐部按规定划分了麻将区、加了会员卡识别系统，并新设了电眼。

俱乐部是在二楼划出麻将区。执照约花了半年时间申请。

林冠宇说：“我们的会员多数是退休商人，一直以来，他们都觉得麻将是益智休闲的好活动，于是我提交了申请。虽然会员们一时对于新的改变觉得不方便，不过相信会逐渐适应。”

统宝太极推手协会主席洪彩玲受访时说，两年前，宗乡总会通知各社团关于申请执照的新要求，于是她自2023年1月起准备申请资料，半年后提交申请。

洪彩玲说，申请程序须要不停地补充资料，她担心不少协会负责人年纪比较大，不熟悉申请系统和程序。“芽笼附近很多公会，目前只有我们申请到了，可能是因为申请的准备工作比较冗长繁琐，不少负责人又不熟悉线上提交申请。”

怡和轩取消赌博活动 没有申请执照

原本允许会员打麻将的怡和轩俱乐部负责人受访时透露，俱乐部没有申请该执照，并且已在去年春节后就取消一切赌博活动。

他说，俱乐部之所以做出这个决定是因为到俱乐部打麻将的人太少，常因为不够人参与而中断；加上新赌博法令要求严格，便一致决定不申请赌博游戏的执照。“近年来怡和轩致力于华族文化活动的推广，经董事会集体决议，停止一切赌博相关的活动。”

赌博管制局指出，为减少过度赌博，持照组织也得遵守开放时间，不可向任何人提供赌注，也只能向会员收取用于维修和营运场地的费用，不得从中盈利。

当局将进行抽查，如果发现组织违规，将吊销相关执照或向持照人罚款。