海边油污异味大减 公众周末游兴不减

东海岸部分海边因出现油污得关闭清理，但公众游兴不减。那一带星期天（6月16日）早上已无明显异味，水面不再有大片油渍。

巴西班让码头星期五（14日）发生船只相撞事故后，圣淘沙、南部岛屿、东海岸等多处水域出现大片油渍，其中，东海岸公园的海滨（B区至H区）关闭清理。

《联合早报》记者星期天走访东海岸勿洛码头及东海岸人工湖美食村附近的海岸时，部分沙滩虽仍呈黑色，但水面上已没有大片油污，只剩油光。

大多受访公众指出异味不明显，人流与往常周末没有两样。

卓国荣（50岁，营销总监）从碧山骑脚踏车到东海岸公园，沿途没有闻到异味，留意到只是关闭了部分区域。“岸上一小部分有点黑黑的，但看起来不会很严重……可能因为下了雨，味道冲淡了。”

陈丽婷（39岁，公务员）和莫甘娜（Mogana Priya，42岁）每个星期都会到东海岸公园运动，当天也不例外。莫甘娜说， 海滩的情况比前一天好多了，没有什么味道。两人都认为周末人潮如同往常，就算减少也可能是因为天气，而不是因为漏油事故。

住在公园对面的黄美仪（48岁，财务总监）一家四口早上到公园活动。她受访时正和女儿在海滩旁的草地打排球。

她说，除非特别注意否则不会看见水面上的油光，空气中几乎没有异味，不像前一天连在家中都能闻到相当浓的味道。

商家受影响程度不同

周围商家受影响的程度则不同，有些生意比平常差，其他则没有太大变化。

在脚踏车出租店Bike Stop工作的多米尼克（Dominic Navarra，33岁）觉得，到访公园的公众比一般周末要少，星期天早上来租脚踏车的人不多。

作记鸭饭老板的儿子陈森源（26岁）说，食客人数和平时差不多，但选择外带的食客会比较多。在他来看，这或许是天气或适逢父亲节的原因，而不是因为漏油事故。

圣淘沙丹戎海滨的汽油味较浓烈，星期天至少有15名人员仍在清理遭油污染黑的沙子。不过，原本漆黑的海面，已相对清澈；西乐索和巴拉湾海滩虽然可闻到些许油味，沙滩已不如一天前污浊。

此外，三个海滩的餐馆多数照常营业，受访游人都认为，空气中没有弥漫太浓的异味。

来新旅游的菲律宾籍游客卡梅尔（Carmel，42岁，家庭主妇）并不觉得味道很重，但一家人还是刻意远离封锁线，避免三岁的儿子懵懵懂懂地闯入禁区。