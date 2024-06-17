马西岭淡滨尼6月推出1352预购组屋单位 等候期约三年

建屋局将在6月推出两个等候时间约三年的预购组屋项目，它们位于马西岭和淡滨尼西；马西岭新组屋的等候时间更短一些，仅两年又11个月。

本月推出791个马西岭单位

组屋等候时间较短指的是少于三年。建屋发展局早前承诺从2025年起，每年推出2000至3000个这类单位。它在星期天（6月16日）发出的文告说，在同各政府部门及建筑业者紧密配合后，得以提前一年启动这计划。包括会在本月推出的791个马西岭单位，以及将在10月推出的另外2000多个单位，建屋局今年会有超过2800个等候时间较短的单位供申购。

根据文告，马西岭的Marsiling Peak I项目和淡滨尼西的Tampines GreenTopaz项目，会有二房式灵活单位至五房式的不同房型，迎合不同购屋者的需求。

坐落于马西岭巷和海军部路交界处的项目，将有三座介于31层至35层的组屋。这项目除了离邻里公园及海军部公园不远，也毗邻马西岭阁邻里中心，居民只须走几步路就能到巴刹和熟食中心。

Marsiling Peak I部分单位 能眺望柔佛海峡

此外，兀兰关卡就在附近，部分单位将能眺望柔佛海峡。这个邻里同兀兰北地铁站的直线距离约一公里，距离兀兰地铁站则约1.4公里。

建屋局网站显示，Marsiling Peak I旁还有另一个项目，提供约800个单位，同样于本月推出。该项目的等候时间将于迟些时候公布。

分析：淡滨尼西项目561个单位料会特别抢手

坐落于淡滨尼1道和淡滨尼92街交界处的项目，则会有四座组屋，楼高12层或13层，共561个单位，等候时间为三年零一个月。其中一座组屋将有24个租赁单位。

这个新邻里将有超级市场、商店、小吃店，以及学前教育中心。它毗邻战备军协俱乐部，也非常靠近淡滨尼西地铁站。居民将能沿着公园连道，步行或骑脚踏车到约两公里外的勿洛蓄水池公园。

橙易集团（OrangeTee Group）首席研究与战略总监孙燕清告诉《联合早报》，淡滨尼西的项目可能是靠近地铁站、最低居住年限（MOP）仍是按现有规定五年的最后一批组屋。今年10月起，地铁站周围的新组屋或被归类为优选（Plus）地段组屋，最低居住年限将提高至10年。

她认为，这个项目会受申购者欢迎，因为一公里之内有数所小学，而且邻近一块地即将在政府售地计划下推出市场，提供约1万平方米的商业空间，给这地方带来更多设施。由于成熟市镇的五房式单位向来就少，因此相信会特别抢手。

分析师指出，Tampines GreenTopaz项目可能是靠近地铁站、最低居住年限（MOP）仍是五年的最后一批组屋。（构想图／建屋局提供）

马西岭的新组屋受欢迎与否，则因人而异。孙燕清说，经常越过长堤到柔佛新山，以及在新山有亲戚的申购者，或会喜欢住在兀兰关卡附近。

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究师麦俊荣指出，关卡和长堤有时会在晚上进行演习，有些居民视之为干扰。此外，相较于淡滨尼靠近商业园，兀兰的白领就业机会较少，因此吸引力相信较弱。

据他估计，淡滨尼西的四房式和五房式单位的售价或分别从49万元和62万元起跳，首次购屋者的项目整体申购率介于2.0至3.0。马西岭的四房式和五房式单位的售价则可能分别从30万元和42万元起跳，首次购屋者的项目整体申购率介于1.1至1.8。

建屋局将在本月的销售活动中推出超过6800个预购组屋单位，除了马西岭和淡滨尼西外，其余组屋分布在裕廊东、加冷—黄埔、女皇镇，以及义顺。

国家发展部长李智陞星期天在脸书发文说，建屋局调整了建造计划，使到更多新组屋的等候时间缩短至少于三年。“这会缩短整体的等候时间，更好地协助人民拥有房子，以及完成结婚生子的愿望。”