未见生态大规模受损害 专家吁持续监测海洋生物恢复情况

目前虽未见海洋生态受漏油事故大规模损害，但海洋生态保护组织和专家担心事故对自然生态造成长期影响，认为油污清除后须持续观察海洋生物的恢复情况。

新加坡自然学会海洋保护小组会长陈精祥星期天（6月16日）上午到东海岸公园东部，有不少鸟类聚集的滨海东通道，发现那里水域已不见油污，但遗憾的是，他拍到两只沾染油渍的水鸟。

一只足部和部分羽毛被油渍染黑的岩鹭（Pacific Reef Heron），星期天上午出现在东海岸公园一带的滨海东通道水域，新加坡自然学会海洋保护小组会长陈精祥将它摄入镜头里。（受访者提供）

据他观察，其中一只是身上多处羽毛被油污覆盖的草鹭（Purple Heron）；另一只是足部和部分羽毛被油渍染黑的岩鹭（Pacific Reef Heron）。

这两只鸟仍可飞行和捕食，但陈精祥担心，若不把鸟儿身上油渍清除，它们可能面对生命危险。

“油渍会影响羽毛的防水功能，导致鸟儿无法依靠羽毛调节体温。此外，鸟儿会本能地用喙整理羽毛以去除油渍，但过程中可能会把污油吃进肚，对内脏造成严重损害。”

至于水鸟，它们的行迹不易跟踪，必须捕捉鸟儿以清除它们身上的污油。

受气候变化已出现白化 漏油对珊瑚是双重打击

但值得欣慰的是，圣约翰岛海洋研究中心设施总监詹妮（Jani Tanzil）博士，以及由研究员、教育工作者、义工等组成的“海洋生态园之友”约20人，星期天巡视圣约翰岛和拉扎鲁斯岛海岸线，发现受污染水域和沙滩的清理工作进展顺利，不少油渍已清除。

詹妮指出，受气候变化影响，这一带珊瑚出现白化现象，如今又有漏油事故，对珊瑚可谓双重打击。“不单是水面可看到的油渍会妨碍珊瑚的光合作用，油污本身也有毒，对生态的长期影响不得而知。”

新加坡自然学会荣誉助理秘书兼海洋保护小组成员柯启耀，也参与星期天的巡视工作。他留意到不少红树林的根部沾上油污，但整体生态受损的程度，并没有他早前担心的那样严重。

“我保持谨慎乐观。等油污清除后，当局应发挥领头作用，深入考察、研究海洋生态所蒙受的冲击有多大。”

16名公众响应网上义工招募活动

国家公园局自然保护处高级署长林良任受询时说，16名公众响应网上义工招募活动，星期天被安排到圣约翰岛、拉扎鲁斯岛、西海岸公园等处，观察水域和生态受漏油事故影响的情况，以便及时向当局通报。更多义工将于星期一（17日）到东海岸和西海岸公园巡逻。

卢翔宇（39岁，软件工程师）星期六和父母一起到圣淘沙玩，在巴拉湾海滩的吊桥附近就看到油膜。他从新闻报道得知漏油事故后，立即报名到西海岸公园当义工，星期天下午3时至5时负责巡逻公园的海岸线，注意是否有油膜或有动物受影响。

“庆幸的是，我们没有看到这类情况。很开心能尽一分力，希望避免这里的海岸受到冲击。”