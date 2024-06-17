挖泥船失控与加油船碰撞导致事故 事发前通报引擎和操舵系统故障

巴西班让码头船只碰撞事故导致我国多处水域出现大片油渍，挖泥船事发前通报引擎和操舵系统失控，随后即撞上停泊在码头的加油船。

涉事船只是悬挂荷兰国旗的挖泥船VOX MAXIMA，以及悬挂新加坡国旗的加油船MARINE HONOUR。

根据新加坡海事及港务管理局、国家环境局、国家公园局，以及圣淘沙发展局星期天（6月16日）发出的联合文告，加油船其中一个燃油舱因这起事故破裂，低硫燃油泄漏。

尽管海事局迅速启动应急行动，但受潮汐流影响，部分油污仍扩散至圣淘沙、拉柏多自然保护区、南部岛屿、滨海南码头、东海岸公园等南部海岸线。

姐妹岛海洋生态园截至星期天下午1时30分未发现浮油，但附近水域出现油膜。新加坡海峡分道通航也未通报浮油，航行和港口运作不受影响。

部署更多围油栏 关闭数个海滩以清理

为预防更多油污扩散至海岸，当局接下来几天会部署多1600米的围油栏，并进一步关闭圣约翰岛、拉扎鲁斯岛和龟屿海滩，以进行清理工作。

在这之前，圣淘沙三个海滩、吉宝湾滨海俱乐部入口、拉柏多自然保护区附近、东海岸公园、西海岸公园等区域已陆续装置近1500米的围油栏。

为方便清理工作，东海岸公园B区至H区的海滩，以及拉柏多自然保护区码头和岩石海岸星期六（15日）宣布关闭，但包括餐饮场所在内的其他地区仍对外开放。

圣淘沙西乐索、巴拉湾和丹戎海滩继续对外开放，包括餐馆和景点，但禁止游泳等海上活动。

环境局、公园局和圣淘沙发展局部署超过250人协助海滩和海岸线清理工作，包括来自漏油应对服务合作公司Oil Spill Response Limited（简称OSRL）超过50名专业工作人员、50名公园局人员，以及其他清洁和政府人员。

国家发展部长李智陞星期天在脸书发文说，公园局人员当天与来自海洋生态园之友的义工到南部岛屿、圣约翰岛和拉扎鲁斯岛，了解漏油事件对这些岛屿的影响。

他在发布西海岸公园最新情况时说，公园步道没有发现浮油，水上也没有油膜，但当局加强围堵工作，包括在水道增设围油栏，以保护红树林和小班丹河。

拉柏多自然保护区油味减轻了，但海岸和岩堤仍能看见浮油，柏莱雅溪等水域也发现油膜。

逾1500公众报名协助应对事故

漏油事故所产生的环境影响引发关注，截至星期天下午，已有超过1500名公众主动报名协助应对情况。

当局已动员义工到西海岸公园协助留意现场情况，在发现任何浮油和受影响野生动物时及早通报，同时共享信息。东海岸公园星期一（17日）起则会有义工巡逻。

安全起见，义工不会派往清理海岸。公园局自然保护处高级署长林良任说，清理工作必须由专人负责，因为他们除了要知道如何清理和丢弃油污，也要确保不干扰周遭的动植物，并会穿戴防护装备。

养鱼场未受影响 本地鱼类仍可安全食用

至于油污对食品安全的影响，新加坡食品局在脸书强调，我国养鱼场位于柔佛海峡，漏油扩散到那里的风险很低，目前没有养鱼场受影响，本地鱼类仍可以安全食用。

清理海上油污的工作正在进行中。除了海事局漏油应急承包商部署的浮油回收船，OSRL将部署可在水面集中油污的浮动围堵及回收装置，协助回收油污。

海事局也与MARINE HONOUR的保险公司British Marine合作，为受影响者建立第三方索赔联系。