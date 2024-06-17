华侨银行扩大乐龄数码计划 拟今年助万名长者掌握数码银行技能

不少年长者或许觉得数码银行服务很复杂，他们缺乏信心，以致不想也不敢使用这些服务。为了协助和鼓励更多年长者使用数码银行，华侨银行扩大华侨乐龄数码计划，帮助1万名年长人士掌握数码银行技能。

于2022年推出的华侨乐龄数码计划（OCBC Digital Silvers），旨在为60岁及以上年长客户提供一对一培训，帮助银发族学习如何使用数码银行和付款服务，避免受骗。

银行分行营运与风险主管胡慧芝受访时告诉《联合早报》，银行在计划推出后收到许多回馈，因此决定进一步拓展计划，举办更多的工作坊，让银行客户以外的年长群体也受惠。“我们感觉到帮助更多年长者的迫切性，因为他们多数还是对数码银行服务不熟悉或根本没有信心使用。”

为此，银行将于今年举办至少五场活动，把华侨乐龄数码计划带到不同社区的民众俱乐部，又或者是组屋楼下的公共亭子，并邀请一些慈善机构的受益人前来学习数码银行技能。

胡慧芝说，有别于以往在分行内举办的工作坊，在社区主办活动更灵活，时间可以加长，不受分行营业时间的影响。“重要的是，这些场所举办活动可以较轻松，会有更多互动。不少参与者都表示他们更倾向于这样的模式。”

银行注意到，过去参加过工作坊的年长客户，对数码银行服务也有所认识，在工作坊结束后的60天内，他们的行为都有了变化，亲自到分行处理基本银行事务，如查看余额的人数下降了76％，使用PayNow交易的人数上升28％。当中没人成为骗案的受害者，说明工作坊在一定程度上提升了他们的反诈骗意识和能力。

逾6万户头使用Money Lock功能 锁住逾68亿元存款防诈骗

银行上星期六（6月15日）在碧山民众俱乐部举行嘉年华，为今年的乐龄数码计划拉开序幕。超过800名年长者出席，其中包括来自不同慈善机构的240名受益人。

今年其中一个新看点就是银行以自身手机应用为样本，制作出一个链接，以方便尚未下载银行应用，或者没有携带手机者。链接内主要有四个功能，包括如何使用扫描付款等，让他们能尝试和学习。

胡慧芝补充说，银行与时并进，根据需求更新课程内容，例如今年就加入三家本地银行已经推出的“Money Lock”功能。该功能让用户锁住部分存款，避免坠入骗局时户头被掏空。

“虽然三家银行在该功能的使用上各有不同，但我们希望通过分享这个功能，提升客户和其他可能有需要者对这个功能的认识。截至今年5月，超过6万2000名客户已在使用该功能，锁住超过68亿元存款。”

去年加入计划的林舜珍（65岁，退休人士），这次受邀出席活动，与参与者分享自己的经验。“我起初很害怕犯错，因自己不会使用数码银行而感到难为情。不过，我要鼓励大家敢敢跨过这个障碍。一旦上手，一切就会变得很容易。”

第一次参与计划的林瑞莲（69岁，兼职客户服务经理）说，不少商店和熟食摊位都能扫描QR码付款，但她担心自己“手脚慢”，让别人等太久，所以迟迟不敢使用。在活动尝试几次后，她终于知道要如何扫码付款。“我今天也认识了Money Lock功能。现在的骗子太狡猾了，这个功能很方便，让我们的存款有保障。”