马国取消柴油补贴 有跨境巴士业者将调高车票价

马来西亚取消柴油价补贴，有跨境巴士业者指成本上涨达50%，外加人力与维修成本也不断上涨，下个月起将车票价格调高一至两成，其他业者则表示仍在观望。

马来西亚政府落实针对性柴油补贴措施，从星期一（6月10日）零时起取消了大部分的柴油补贴。符合资格的交通工具或运输车辆可申请柴油补贴卡，继续享有补贴价。

马国柴油零售价定为每公升3.35令吉（约0.96新元），相比取消补贴前的每公升2.15令吉（约0.62新元），差距超过50%。虽然当地政府并非全面取消柴油补贴，但新措施生效后，多家受访的新马跨境交通业者估计成本将上涨不少。

据《新明日报》报道，跨境巴士服务业者星运旅游（Transtar）董事经理叶础辉说，柴油成本除了每公升将增加超过50%，公司也面对其他不断上升的成本，如巴士维修费用和人力成本。他说道，近来面临司机短缺，公司得调高薪水留住司机，整体运营成本被推高不少。

“所以我们从下个月（7月）开始，车票价格将调高。车票价格的涨幅预计将介于10%至20%。”

另一跨境巴士业者汉达英达（CausewayLink）副执行董事林镇芳则说道，柴油费占其整体营运成本约60%，如今相关成本增超过50%，估计整体成本将涨至少20%。

“而且我们这个行业，利润率本来就不高。就算车子不满才几个乘客，我们也得开车上路。我们现在还在观察整体影响，车票价格调整应该很难避免。不过我们会尽量将涨幅控制在10%内。”

提供不少游马旅游服务的贵宾旅运（WTSTravel & Tours），公司的董事经理谢櫂瑽估计，新措施将导致成本上涨至少15%到20%。公司将探讨如何控制成本涨幅，若必须调整价格也会在顾客可接受的合理范围。

利南旅运经理黄女士则透露，新措施消息公布后确实接获不少顾客来电询问其价格是否将调整。

“我们现在还在等指示，目前还未接到相关通知。”

完整报道，请翻阅2024年6月17日的《新明日报》。