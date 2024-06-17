鳄鱼牌创办人陈贤进逝世 留座右铭激励后人

一生乐善好施，低调行善，鳄鱼牌公司创办人兼慈善家陈贤进博士逝世，享耆寿98岁。家人把他20个字的座右铭“思想应创新、工作要勤慎、困境当坚毅、成功宜谦虚”印成卡片，在灵堂派送。

陈贤进于6月13日因冠病引起并发症，不幸离世。遗体停柩在新加坡基督复临安息日会华人重生堂（Seventh-day Adventist Chinese Church (Thomson)），并将于6月19日上午10时出殡到万礼火化场火化。

陈贤进的儿子陈德慎（67岁）受访时说，父亲生前虽然随着年纪渐长，耳朵重听、视力衰退，但头脑依旧灵活，生活能自理，平日喜欢下象棋，打麻将都不成问题。

他说，平日有护士照料父亲，姐弟三人虽长期旅居国外，但定时轮流回到新加坡陪伴父亲。

陈贤进的长女陈德玲（68岁）告诉《新明日报》记者，父亲年轻时非常注重饮食健康，不烟酒，对饮食非常讲究，太油或太咸的食物都不吃。

陈德玲也说，父亲过去常教导儿女要谦虚待人，就算当年家庭富裕，父亲依旧低调。

“我们以前有工人，但每个星期六（工人放假），我们就得自己洗衣服、做饭吃。父亲也不开贵车，打扮朴素，常对我们说能帮就帮人。”

陈德慎说，父亲对西药过敏，因此对中药比较有信心，才与善济医社结下不解之缘，成为善济医社永久荣誉主席，常年资助，让弱势群体获得医疗援助。

此外，灵堂现场印制了许多卡片派发，卡上写着陈贤进的20字座右铭：“思想应创新、工作要勤慎、困境当坚毅、成功宜谦虚。”姐弟俩说，这是父亲做生意多年来悟出的道理。

陈贤进1925年出生于中国汕头，在八个兄弟姐妹中排行第五。他父亲在中国从事服装机械生意。1938年由于日本侵华战争爆发，陈贤进随着家人移居到越南西贡（今为胡志明市）避难，并开始投身家族生意，并于1947年移居新加坡，同年与大哥创立鳄鱼品牌。

完整报道，请翻阅2024年6月17日的《新明日报》。