哈芝节现场宰牲仪式回归 为低收入家庭分羊肉过节

配合哈芝节，我国今年再次举办大型现场宰牲仪式；仪式上现宰绵羊150头，惠及约250个低收入的回教徒家庭。

新加坡回教研究会（Pertapis）星期一（6月17日）时隔10年后，于研究会中途之家举行现场宰牲活动。回教历法每年的12月开始是信徒朝觐之时，第10日被定为“宰牲日”，也就是哈芝节。

在哈芝节期间，回教徒有宰羊、牛和骆驼献祭，纪念先知易卜拉欣的传统，经济条件宽裕的信徒将在回教历12月10日至12日，三天内宰牲。

在这期间，回教徒会相互分享食物、走亲访友、举办家庭聚会，体现信徒之间的团结和分享精神。

回教研究会星期一的宰牲现场井然有序，不仅访客可以看见从澳大利亚进口的成群活绵羊，场地还为仪式做了干湿的区分，设有宰牲区、羊肉处理区、称重装袋区等。

参与的信徒与志愿者各司其职，他们配合默契，也会在宰羊见血时集体吟诵伊斯兰大赞词。他们会在祈祷祭祀过后，将羊肉分成一公斤份进行装袋，分发给到场的低收入家庭。

费绍尔副教授到场为居民分发羊肉

作为主宾，内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授到场为居民们分发羊肉与日常食品礼袋。

费绍尔接受媒体采访时说：“我很高兴看到本地回教徒社群聚集在一起，帮助可能在生活中遇到困难，有需要的人；并弘扬关怀他人、互相帮助的精神与传统。”

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授（左二）到宰牲仪式现场，为居民们分发羊肉与日常食品礼袋。（曾坤顺摄）

新加坡回教研究会主席诺丁（Md Shaharin Md Nordin）受访时指出，团队为现场宰牲仪式筹备了好几个月，参与实际操作的工作人员与志愿者还前往马来西亚接受培训。

诺丁提到：“为了最大限度减轻绵羊的痛苦，我们确保在宰养过程中，每个步骤都标准化，牲畜专家也全程在场。”

来自印度尼西亚的35岁回教徒拉赫玛（Rahma，女佣）是仪式的志愿者，她负责将新鲜处理后的羊肉定量分袋。

她说：“这是我来新加坡的第六年，也是我第一次在本地参加宰牲仪式。虽然一开始对牲畜的气味有些不适应，但能和很多回教徒一起有意义地过节很开心。”

阿姆兰（Amran，51岁，销售）同姐姐和外甥来到现场领取羊肉和食品礼袋。他说：“这个节日和仪式对我们来说很重要，能和大家一起享用羊肉也很幸运。”