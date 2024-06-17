延续疫期做法 多数回教徒今年仍选择海外宰牲仪式

冠病疫情虽已过去，多数回教徒今年哈芝节仍延续疫情期间的做法，选择在海外进行宰牲仪式。

宰牲仪式（korban）是哈芝节的传统仪式之一，回教徒在哈芝节宰羊或其他牲畜献祭，纪念先知的顺服与虔诚。哈芝节也称宰牲节。

今年是本地回教徒自疫情后可在哈芝节复办宰牲活动的第二年，尽管如此，多数的宰牲仪式仍在海外进行。我国回教徒今年在SalamSG Korban计划下，通过52座回教堂预订超过4300头牲畜，在海外进行宰牲仪式。仪式在澳大利亚进行，宰牲的肉冰鲜后运来新加坡，分发给社区内的低收入家庭。

这项计划由本地回教堂合作推出，获得新加坡回教理事会支持。今年的海外宰牲仪式，首次有三种牲畜选项，即羊、羔羊和牛。之前，这项计划主要让回教徒订购羊只作为仪式献祭。

另外，部分回教徒通过马来回教团体或私人业者订购牲畜，在印度尼西亚、柬埔寨和缅甸等国家完成仪式后，将宰牲的肉分发给当地贫困社群。

约9000名回教徒参与 安努尔回教堂两场祷告仪式

主管回教事务的社会及家庭发展部长马善高星期一（6月17日）到海军部路的安努尔回教堂（Masjid An-Nur）参加哈芝节祈祷。约9000名回教徒参与两场祷告仪式。

马善高过后在脸书贴文写道，很高兴看到多数本地回教徒选择在海外进行宰牲仪式，并且把宰牲的肉分发给世界各地有需要的群体。“这份慈悲与恻隐之心反映本地回教社群非常热心关怀他人。”

基于海外宰牲仪式费用相对低等因素，即使疫情前，已有不少本地回教徒选择在国外进行仪式。疫情期间，本地不能进口牲畜，回教堂合作安排仪式在澳洲举办。随着SalamSG Korban提供一站式网上订购和付款服务，也为回教徒提供更大便利。

黄循财总理星期一发脸书贴文，向回教徒献上哈芝节祝福。他指出，回教徒这期间进行的宰牲仪式象征虔诚、感恩和仁爱之心，而将宰牲的肉分发给有需要者，也能促进人们的友谊和团结。

黄总理也祝愿目前在沙地阿拉伯朝圣的超过900名本地回教徒，度过有意义的朝圣之旅及归途平安。