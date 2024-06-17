客工付中介费来新却遭雇主“拒收” 人力部：已助找新工作

针对近来网传一名客工来本地打工却遭雇主“拒收”，人力部证实正在调查这起事件，并已为受影响的客工提供援助寻找新工作。

一个关注本地客工群体的社交媒体用户上周在Instagram发文指，一名孟加拉客工支付7000元中介费来我国务工，抵达后却无法联络上雇主Fresh Milk Suppliers私人有限公司，结果无处可去。

人力部发言人星期一（6月17日）回复《联合早报》询问时说，已同这名客工取得联系，为他提供援助并关注他的身心状况。目前，客工住在雇主安排的住所。

“当局已告知这名客工，他可寻找新雇主。人力部也已经帮助他联系上外籍劳工中心，为他提供求职方面的支持。”

发言人指出，根据劳务中介的经营许可规定，中介公司在向当局递交工作准证申请之前，必须获得雇主的书面同意，并在申请过程中对此作出声明。针对Fresh Milk Suppliers声称对于上述客工的工作准证申请并不知情，人力部正在进行调查。

另有三名Fresh Milk Suppliers雇用的客工指公司少付他们薪资，劳资政纠纷调解联盟正在提供协助，并已安排受影响的客工与雇主之间进行调解。

发言人强调，客工在本地期间，人力部通过各种渠道让他们了解自己的受雇权利和义务。早在抵新之前，客工就能从原则性批准信（In-Principle Approval Letter）中获知相关内容，包括提醒他们在自己国家找中介时应谨慎。另外，人力部也通过以他们的母语书写的手册及社交媒体平台，帮助客工适应在新加坡的工作和生活。当出现问题时，客工可从这些资料中获取寻求援助的途径。

根据网站资料，Fresh Milk Suppliers是一家设在林厝港的乳制品公司。截稿前公司未答复记者的询问。