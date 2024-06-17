马国柴油价上涨 跨境巴士车费调高约两成

马来西亚上星期一（6月10日）起取消柴油补贴，柴油涨价约56%，随之本地一些提供跨境巴士服务的公司和旅行社已把车费调高约20%。有受访业者则暂时采取观望态度，但表明车费预计会按增幅调整。

马国政府宣布柴油价按国际油价自由浮动，从每公升2.15令吉（约0.62新元）提高到3.35令吉（约0.96新元）。

本地巴士业者：马国柴油价上涨 直接影响成本和利润

受访的本地巴士服务业者说，马国柴油价上涨将直接影响营运成本和削减利润。

提供巴士包车服务的Singapore Cab Booking公司总裁法里德说，公司已把包车费调高20%左右。“不过，之前的预订不受影响，就算亏本公司也将按原有协议价收费，但本月10日起的预订就按新价收费。”

开往吉隆坡的单程车费从1000元上调至1200元，云顶则从1200元调高到1400元，去柔佛乐高园则从550元调高到600元。

法里德的公司有12辆旅行大巴（45至49个座位）和六辆小巴（13个座位），共享出租平台则有超过1000辆小巴。

他说，巴士油缸经大士或兀兰关卡出境，都须填满四分之三的柴油，回程才加马国的柴油。

“如今马国柴油价上涨，加上之前调高的过路费，相信本地所有提供跨境巴士服务的公司都一律调高至少20%。”

Super Nice快车发言人说，马国柴油价高涨肯定影响成本。“不单油价，维持费也会很快上涨。我们会调高车费10%到15%。”

仍有巴士公司尚未调整价格 或在7月淡季推出折扣

EasyBook.com创办人李威廉说，一些巴士公司已把车票调高15%到20%，但一些保持原价，“也有巴士公司在7月淡季会有折扣”。

欧美假期（EU Holidays）还在观察市场动向，目前尚未调整价格。旅行社董事黄耀雄说，近期内从新加坡到吉隆坡和云顶的单程票价预计上涨3元到5元，到北部如金马仑高原的票价将上涨8元到10元。

“长途巴士服务和旅游配套的价格，预料根据相同的增幅进行调整。已购买配套的客户不受影响，但新预订将受新价格的影响，我们因此鼓励客户在价格上涨前尽早预订。”

他指出，马国的旅游配套占公司业务不到10%。“我们已购置三辆巴士，准备扩展车票服务。”

马国政府强调，削减柴油补贴措施可省下约40亿令吉，让政府有更多财政空间改善基础设施及重要服务的质量。

有10种公共交通工具和23种运输车辆仍可继续获得补贴，包括长途巴士、学校巴士及运送必需品的交通工具，如运载蔬果及其他农产品的货车，但不包括旅游巴士。

马国入境旅游协会日前宣布，旅巴租金从星期一（17日）起调涨20%。