当局将部署更多围栏保护渔场 养殖鱼未受油污影响

有关当局接下来几天会在柔佛海峡东部部署更多围油栏和吸油围栏，预防此区域的渔场受油污影响。新加坡食品局也保证，本地渔场目前没受撞船事故酿成的漏油事故所影响，养殖鱼可安全食用。

食品局星期一（6月17日）在脸书发文说，各机构的漏油清理工作还在持续，为预防柔佛海峡东部的渔场受影响，有关当局未来几天将在此区域部署更多围油栏和吸油围栏。

“至今，我们的渔场都没有受到漏油的影响，渔场的鱼仍可以安全食用。我们也与渔场保持密切联系，并会继续密切监测情况。”

渔场：当局定期采集样本 确保鱼可安全食用

渔夫之家有限公司（The Fish Farmer）的总裁王典宝受访时说，公司的养殖场位于新加坡的东北部和西北部，在柔佛海峡内，而漏油事故发生在南部，所以至今渔场未受影响。

不过他强调，作为常规管理的一部分，渔场会时刻保持警惕，一旦发现任何危险，就会部署帆布和水泵，将油挡在养殖场外。他指出，本地渔场须遵循政府制定的严格规定，当局也会定期采集鱼和水的样本，以确保安全。

王典宝保证，渔场目前库存充足，暂无必要增添。“我们在四个不同地点的养殖场都有足够的鱼，因此目前我们的库存量充分，还不需要增加。为防万一，我们已要求当局为我们提供吸油垫片。”

清理工作还在进行 沙滩关闭令公众失望

星期一是哈芝节公共假日，《联合早报》记者早上前往受油污影响的圣约翰岛，观察到开往这个南部小岛的船虽然都客满，但举家出游的人明显比平常周末少，其中有不少是趁假日休息的外籍客工结伴出游。据渡轮检票处工作人员估计，当天上岛的人约有800多人。

蔡子亮（56岁，房地产经纪）趁假日带了妻女和帮佣，还带着爱犬一起到圣约翰岛游玩。他们原计划到沙滩去，后来发现沙滩关闭了，不免失望。

在圣约翰岛码头，水面上仍有浮油，底下鱼群游动。 （杨烨摄）

圣约翰岛东北部与拉扎鲁斯岛西部连接桥一带的海岸线污染情况相对严重，拉扎鲁斯沙滩一侧的油污相对较少。不过，为了安全起见和方便清理工作，当局封锁了海岸，并提醒游客勿靠近。

记者看见在连接桥附近，有清洁工作队在清理被油渍污染的沙滩。据清洁员工透露，国家环境局人员也到沙滩上采集样本。

在东海岸那一边，情况与前一天大同小异。尽管烈日当空，还是有不少公众和家人朋友结伴，到公园扎营、骑车以及进行各种活动。

这里的沙滩清理工作也还在进行中。记者星期一早上走访时，看见数名清洁工人在关闭区域内铲去遭污染的沙子，水面上的油光也还未处理干净。

