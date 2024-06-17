油污清理工作进入下阶段 出动清理船部署更多围油栏

油污清理工作进入下一个阶段，有关当局除了部署更多围油栏，还派出油污清理船抽除水面上的油污。

我国当局星期一（6月17日）共派出七艘油污清理船（oil recovery vessel）到不同的受影响区域，展开清理工作，防止油污进一步扩散。

新加坡海事及港务管理局、国家环境局、国家公园局、公用事业局、圣淘沙发展局，及新加坡食品局于星期一晚上发布联合文告，汇报巴西班让码头船只碰撞事故的最新进展。

根据文告，油污清理船执行任务的地点包括拉柏多自然保护区岸外、东海岸人工湖岸外、勿洛码头和滨海南码头等。

由Oil Spill Response公司提供的清理船，可一次收集多达五公吨的油污。由T&T Salvage和Singapore Salvage Engineers公司操作的清理船，以围油栏困住油污，再把油污从水面撇离。

接下来几天，当局将派出更多清理船，协助抽除水面上的油污。

当局目前已部署了1500米长的围油栏，接下来会多加1600米长的围油栏防止油污扩散，以便海滩和海岸线的油污清理工作能顺利进行。

将额外架起围油栏的地点包括圣淘沙的西乐索海滩和丹戎海滨、拉柏多自然保护区，及南部岛屿的库珀水道（Cooper Channel）。

文告指出，油膜持续积聚在东海岸公园岸边。除了受油污影响较大的地段，渠道口也架起围油栏，防止油污流进渠道。西海岸公园虽不受油污影响，当局也在那里架起围油栏保护湿地公园的红树林。

装置围油栏 防油污影响生态

国家发展部长李智陞星期一傍晚在脸书发文指出，姐妹岛海洋生态园的潟湖没有油膜的踪迹，但潟湖外的水域出现油光。

樟宜海军基地外的水域则出现油污。李智陞说：“我们正预先在乌敏岛仄爪哇湿地公园，以及白沙公园和科尼岛的生态敏感区，装置好围油栏。”

圣淘沙的海滩、东海岸公园和拉柏多自然保护区的清理工作，将持续进行。圣约翰岛、拉扎鲁斯岛和龟屿的海滩也将关闭，以方便进行清理工作。

油污事故发生后，有约160名志愿者被动员，在东海岸公园及西海岸公园巡逻。由于公众反应热烈，国家公园局将无法动员所有报名的志愿者。