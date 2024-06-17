油污事故未影响水供和空气质量

巴西班让码头船只碰撞事故虽导致我国多处水域出现大片油渍，但没对水供和空气质量造成影响。

公用事业局星期一（6月17日）晚上发文告说，油污扩散情况局限于岸边和一些沿海排水沟，因此蓄水池没受到任何影响。沿海排水沟的功能是把雨水排到大海里，并不连接蓄水池。

公用局说，离船只碰撞事故发生地点最近的设施为裕廊岛海水淡化厂，而水厂抽取海水的区域附近也没发现有油污。水质的指标维持正常。

另一方面，沿岸较远的滨海东海水淡化厂设有双运作模式，可处理海水或来自蓄水池的水。水厂目前设置为处理来自滨海蓄水池的水，而没抽取海水来进行淡化。

当局将继续密切监测我国海域的水质，以确保本身的运作不受影响。

船只碰撞事故上星期五（14日）发生，涉事加油船的其中一个燃油舱破裂，泄漏低硫燃油。

事故发生的隔天起，国家环境局就每天在圣淘沙、东海岸公园和拉柏多自然保护区的受影响区域，进行空气质量检测，确保公众和参与油污清洁工作人员的安全。

每日空气质量检测的检测对象包括苯（Benzene）、乙苯（Ethylbenzene）、甲苯（Toluene），及二甲苯（Xylene）。这类挥发性有机化合物，常见于加油燃料和其他石化产品中。

受油污影响区域 空气质量处安全水平

到目前为止，受影响区域的空气质量都良好，处于安全水平。

此外，环境局也在新加坡多处监测挥发性有机化合物的环境水平，并没发现异常现象。

当局还呼吁公众暂时不要到樟宜海滩的水域游泳，或进行同海水有接触的活动，直到另行通知为止。

油污尚未对圣约翰岛和拉扎鲁斯岛海洋生态造成严重影响

国家发展部长李智陞在脸书贴文中透露，科学研究人员及海洋生态园之友（Friends of Marine Park）的志愿者星期天（16日）在圣约翰岛和拉扎鲁斯岛展开生态考察，结果显示油污情况尚未对这两个地方的海洋生态造成严重影响。

“国家公园局也会监测生态环境自行修复的情况，并且评估是否需要展开栖息地修复工作。如果有必要，我们可能在油污清理工作完成后，动员志愿者展开潮间带考察（intertidal surveys）。”