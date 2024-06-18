16岁组金属核乐队 少年梦想全球巡演

如果只从穿着和气质上观察，恐怕没有人能够将眼前这个安静的少年和金属核乐队主唱的身份联系起来。

金属核（Metalcore）是一种非常极端的音乐类别，爱的人很爱，讨厌的人只觉得吵闹。今年22岁的郑玮鸿现在正在服兵役，六年前，他和几名志同道合的伙伴创建了“Aggressive Raisin Cat”金属核乐队，目前已经坐拥数千粉丝，曾在滨海艺术中心等不同地点公开表演。

郑玮鸿说，10岁时自己受到“林肯公园”（Linkin Park）乐队的影响，从此对浑重、音量大的音乐情有独钟。14岁他又接触到美国金属核乐队“人鼠之间”（Of Mice & Men），一下子就沉浸在金属核音乐的世界里，并立志建立一支属于自己的金属核乐队。

热爱美食的老饕不一定要会烹饪，喜欢音乐也不一定要创作音乐。对郑玮鸿来说，组建乐队既是兴趣所向，也是命运使然。“我身边刚好有擅长不同乐器的朋友，我们一开始只是抱着试试看的心态做音乐，也没有说要专门做哪种音乐，但在我们也不知道的某一刻，我们就成为了一支专业的金属核乐队。”

认为乐队有特色 比成为“主流”重要

郑玮鸿认为，一支乐队有特色远比成为“主流”重要。在创作和表演金属核音乐时，他感到幸福，当看到听众从陌生人慢慢变成每次演出都能在前排看到的熟面孔时，他颇有成就感。

郑玮鸿曾邀请家人来乐队的演出现场，虽然他们无法完全理解他的音乐，但还是在最大程度上给予他支持。

至于未来的打算，郑玮鸿透露，家人其实不认为他会把音乐当做自己一生的事业。“每天早上醒来，我都感觉自己离梦想更进一步，直到我开启全球巡演前，我都不会停下。”显然，在这一点上，这名主唱与他的家人有一点不同的看法。