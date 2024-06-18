工业大厦现两网络“赌场” 警方扫荡七人被捕

警方联合移民与关卡局，对乌美一处工业大厦展开扫荡行动，捣毁非法网络赌博场所，五男两女被调查，其中最小的仅17岁。

《新明日报》记者于6月10日晚上11时至隔天凌晨4时许，跟随执法人员先后突击了乌美3道一处工业大厦的两间办公室，打击非法赌博活动。

据观察，大厦五楼的第一间办公室内有四名男子，执法人员在场对他们搜身以及问话。据悉，其中三人是赌客，另一人则是非法网络赌博的“管理员”。

该办公室内有一个小房间，设有八台电脑，外面则还有四台电脑。据了解，其中11台都能让赌客上网非法赌博。

记者发现，办公室大门外有电眼，可供“管理员”随时查看走廊情况。当有赌客敲门光顾，“管理员”会从电眼画面确认身份，然后将客人带进单位内。“管理员”随后会将密码告诉赌客，让他们上网赌博。类似“老虎机”（Jackpot）等赌博游戏，深受赌客喜爱。

另外，办公室内也有一台行军床、几张纸板以及一间厕所，相信是供“管理员”或赌客休息时使用的。

同层的另一间办公室里，同样也涉及非法网络赌博。

记者跟随执法人员进入单位时，发现有一名年轻的男“管理员”以及两名中年女赌客。两名女赌客一脸惊慌，接受警方问话。

内外装有电眼

该办公室里有三个小房间，里里外外则有17台供赌客使用的电脑。另外，办公室的茶水间也有不少方便面与饮料。“管理员”的电脑上则显示着办公室内外的所有电眼画面。

办公室里电脑前的墙上，张贴着有关赌博信息以及规定，包括赌博所给予的最高赔付，下注金额等等。

警察发出文告表示，与移民与关卡局携手展开取缔行动，目的是打击非法网络赌博活动。行动中，查获了超过4480元现金以及与赌博相关的物品。年龄介于17岁至69岁之间的五男两女，因涉嫌参与非法网络赌博而接受调查。案件目前还在调查中。

完整报道，请翻阅2024年6月18日的《新明日报》。