长周末结束长堤大塞车 人龙步行过关卡

哈芝节长周末结束，新柔长堤不仅出现车龙，也出现步行人龙，新山关卡离境大厅傍晚时分人满为患。

《新明日报》报道，星期一（6月17日）下午3时许开始，从兀兰关卡入境我国的车道塞得水泄不通。到了傍晚时分，新山关卡离境大厅更是异常繁忙。

根据星期一下午3时许的实时路况画面，朝往兀兰关卡方向的长堤上已经非常拥堵，通关时间需要长达130分钟。

不少网民也拍下新柔长堤的路况放上网，视频显示，除了返回狮城的长长车龙，车道旁也出现步行人龙，相信众人不愿意堵塞在车龙中，纷纷选择步行通关。

其中一名步行过关的公众林德杰（52岁，运送飞机零件司机）告诉记者，他步行越过长堤，只用了25分钟左右，若在新山关卡离境大厅等巴士，可能花一个小时都未必能搭上。

林德杰说，他星期一下午3时45分从新山关卡出发，离境大厅挤满了人，所幸决定步行过长堤，用了约半小时于下午4时20分左右通关。

“等巴士过长堤的人龙已经排到离境大厅的门口了，我觉得不对劲，才决定走路。”

他指出，到了兀兰关卡后，只用了10分钟就通关，但仍有大批人排队等巴士。“我等了20分钟才搭上巴士。”

另外，有网民上载步行通关的视频，贴文还写着“不想等的话就走路过吧”。

多名网民也将新山离境大厅内出现排队人潮的画面放上网，从通关再到等候巴士的地方都出现人潮。

完整报道，请翻阅2024年6月18日的《新明日报》。