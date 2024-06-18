本地唯一女骑师 要帮50“马场猫”找主人

本地赛马女骑师赶在克兰芝马场关闭前，花费约一年的时间努力搜集马场50只猫儿的信息，并积极为猫儿寻找新主人。

当局去年6月宣布，2027年3月位于克兰芝的新加坡赛马场所在土地，将被收回作为住宅及休闲用途，而马场将在今年10月迎来最后一场赛事，随后关闭。本地女骑师萧宝慧（30岁）得知这个消息后，除了考虑自己的未来职业规划，也担忧马场的猫儿们将何去何从。

萧宝慧接受《新明日报》访问时说，马场每个马房内都有几只猫咪，起初是一些流浪猫溜进来。过后得到马房的人照顾，猫儿也跟着越来越多。马场如今剩约10个马房，还有大约50只猫咪。

“驯马师和骑师一般上都热爱小动物，自掏腰包把猫儿们喂得很好。”

马场宣布要关闭后，大家都担心猫儿们何去何从。“我们希望把它们都带回家，但是能力毕竟有限，比如我本身已经养了六只猫咪和一只狗。”

于是她从去年开始，就着手为50只猫儿们寻找新主人。她在Instagram上设立账户“KranjiCats”，并去不同的马房为每只猫拍照并记录它们的习性，将资料和照片放上Instagram希望能找到适合领养的人。

萧宝慧用了一年的时间，已收集到30多只猫儿的信息，如它们的年龄、名字和习性等，并逐一上载到上述平台，目前已有一只被成功领养。她表示，剩下还未找到的猫咪比较怕人，需要更多时间和努力才能找到它们做相关记录。

若在马场关闭前无法为猫咪们找到去处，萧宝慧不愿看着它们无家可归，已经在尽力想办法。

“我联络了动物保护机构，可惜它们的收容所都满了。我也想过租下一个空间，用来安置它们，但是每月五位数的租金我实在吃不消。”

她目前考虑联络学校，看他们是否愿意帮忙收养猫儿作为校内宠物。

完整报道，请翻阅2024年6月18日的《新明日报》。