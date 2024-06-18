报告：我国学生普遍认为创意受教师重视

本地学生对教师的教学方式反应积极，认为教师重视他们的创造力，鼓励他们提出具创意的答案，并允许他们在课堂上表达个人想法。

经济合作与发展组织（OECD）国际学生评估项目中的创意思维调查，除了对学生进行测试，也让他们接受问卷调查，了解他们对教师和课堂活动的看法。结果显示，积极的课堂和社会环境对培养创意思维的影响显著。

80%的本地学生认为，教师重视学生的创造力，这一比率高于OECD的平均水平70%。同样有80%的本地学生认为，教师鼓励他们提出具创意的答案，高于OECD的平均水平64%。81%的学生表示，在学校有机会表达个人的想法，这也高于OECD的平均水平69%。

这项调查肯定了教师在课堂内外对于培养学生创意思维的重要性，也肯定他们教授创意思维的能力。

对于以上的调查结果，瑞士村中学校长郑敏仪接受《联合早报》访问时说：“看到学生在创意思维调查中的优异成绩，我感到十分骄傲，但并不感到意外，因为教育部在10多年前就开始以学生为本，改革教育，发展21世纪技能。”

乐赛学校校长苏拉杰（Suraj Nair Venugopal）说：“我们长期以来持续努力培养学生的批判性和创意思维。令人感到欣慰的是，这些努力确实有效地帮助了我们的学生。”

两名校长指出，我国在学校课程内容设计方面重视培养创意思维。郑敏仪说：“我们在课程中利用各种机会来培养学生的创意思维。例如，中二的学校评估项目要求学生利用有限的资源，设计出一个通过风力运送物品的模型车。通过这个小组作业，学生不仅要掌握和发挥物理理论，还要与团队合作并展现创意思维。”

苏拉杰说，在日常课堂中也可发挥创意思维。例如在上数学课时，让学生扮演城市规划师的角色，学习规划土地的使用，并根据尺寸计算出围栏成本。

校方：学生或害怕失败 是设计创意思维课程最大挑战

不过，学校在设计创意思维课程时也遇到一些挑战。郑敏仪说：“最大的挑战是心态问题，因为学生可能害怕失败，担心如果尝试不一样的方法会影响最终成果。因此，我们需要帮助教师、家长和学生以更开放的心态看待这些创意思维的课程和活动。”

她说，社会通常把创造力视为超越常规，或是取得突破性成就的一个结果，而不是把创意看作是一个过程或多种能力与思维的结合。“如果我们换一个角度看待创意思维，学生就不会觉得自己缺乏创意。此外，由于文化差异，本地学生在自我肯定方面较为谦虚，而倾向于将成功归功于外在因素。”

国际学生评估项目测试的是学生能否从不同的角度看问题、提供多方面的解决方案或寻求替代方案。这些都是创意思维的基本要素，通常不容易被注意到。

苏拉杰认为，接下来，学校可以帮助学生培养正确的成长心态，让他们将创意思维视为一项可以随着时间推移而发展的技能。

逾八成学生认为家人鼓励尝试新事物

调查也显示，本地家长多数都鼓励孩子勇于尝试。84%的学生表示，家人鼓励他们尝试新事物，这比OECD的平均水平83%略高。

教育部副教育总司长（课程）孙振炜表示，上述调查结果令人鼓舞。他说：“我们希望学生得到更广泛、更全面的发展，而不仅仅是花过多时间在应付课业和提升成绩上。我们应该鼓励学生在学校和家里尝试新事物和不同的活动，这样他们才能拥有更广泛的体验，并得到更全面的发展。”