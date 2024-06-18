违反冠病措施开派对吸毒 男子判监两年又一周

一名男子在冠病疫情期间，连同房东邀请逾30人上门开生日派对并吸毒，男子星期二（6月18日）被判坐牢两年又一周。

被告黄伟明（33岁）面对四项抵触滥用毒品法令和一项抵触冠病（临时措施）法令的控状，指他吸毒、允许访客在住宅服用毒品，并在单位违规聚会庆生。他日前在国家法院认罪后，星期二接受判刑，同日入狱服刑。

根据黄伟明承认的案情，他在2021年9月左右向马来西亚男子吴伟胜（35岁）租下摩绵坡一带公寓单位的客房，每月租金1000元。

隔年3月26日晚上7时许，黄伟明和吴伟胜在公寓单位内为一名友人举办庆生派对；除了他们三人，还有另外33名访客在单位内。由于当时正值冠病疫情期间，条例仅允许屋主接待最多五名访客。

访客在单位内喝酒、唱歌和跳舞等，也在派对上吸食毒品。黄伟明承认知道当时访客在红酒里掺了爱它死，并且将“加料”的红酒传给众人饮用。

警方27日早上6时在单位逮捕黄伟明和其余35人。庭上未透露警方如何得知黄伟明等人犯法。其中22名访客事后被验出吸食了爱它死。黄伟明则被验出吸食诺克他命（norketamine），他承认疫情暴发前已靠吸毒解压。

派对长达11小时 直至警方上门

控方在判刑陈词中指出，被告在屋里招待多达34名宾客，比政府允许的人数多上好几倍；而且派对进行了长达11个小时，直到警方上门才结束。

涉案的吴伟胜仍在潜逃，当局去年6月1日对他发出逮捕令。（人名译音）