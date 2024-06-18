国家美术馆学习之旅 学前儿童看艺术品了解家庭价值观　

凝聚家庭理事会和新加坡国家美术馆首次合作，推出家庭价值观与艺术学习之旅，以生动有趣的导览方式，让四岁到六岁的儿童通过艺术作品学习家庭价值观。自今年2月起，已有来自近70所学前教育中心的3000名儿童参加学习之旅。

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲星期二（6月18日）在国家美术馆，为家庭价值观与艺术学习之旅（Art & Family Preschool Learning Journey）主持推介仪式。

六个画作和雕塑 蕴含家庭价值观

免费开放给本地所有学前教育中心的学习之旅将通过六个带有家庭价值观的画作和雕塑，向学生们灌输凝聚家庭理事会的四个核心价值观——爱、关怀、家庭承诺和尊重。

凝聚家庭理事会（Families for Life）理事廖雪丽说，让孩子们走出校园参加艺术学习之旅，将能够引起他们积极学习。学习之旅目前收到的反馈都非常正面，未来也考虑延伸至其他年龄段的孩子。

凝聚家庭理事会和国家美术馆也开发了一系列家庭教育线上教材，结合美术作品的学习点，让学前教育业者在学习之旅前后，帮助学生们更好地明白家庭和四个核心价值观密不可分的关系。

国家美术馆幼儿部助理总监曾丽明说，艺术在培养孩子的全面发展上至关重要。“由于这个年龄阶段的孩童还无法明白太深奥的文字和道理，因此导览员将通过角色扮演、唱跳和绘画等方式，让学习之旅更加生动有趣。”

美术作品出自东南亚艺术家之手

学习之旅中介绍的六个当代美术作品都出自东南亚艺术家之手，包括本地女性先驱画家张荔英和马来西亚著名画家谢玉谦。

曾丽明说，这些作品带有我国和本区域特色的家庭价值观，蕴含着丰富的文化背景和历史渊源，希望可以带给孩子们启发。

学前教育中心老师陈丽玲（58岁）说，让孩子们边走边学，使他们通过感官培养观察力，有助于他们的身心发展。

拥有超过20年教学经验的陈丽玲也观察到，孩子们在课室外更加积极地参与讨论，也会更乐于分享感受和经历。

她说：“把学习带到博物馆有助于促进孩子们的理解和吸收。孩子们通过了解艺术作品背后的创作理念，产生对家庭价值观的联想，可以培养他们的创意和观察力。”